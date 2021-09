Het weer van vandaag: flink wat zon en vrij warm

Vandaag wordt opnieuw een heerlijke nazomerdag met flink wat zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 21 of 22 graden. De wind komt uit het oosten en is hooguit zwak tot matig. Doordat de wind aflandig is kan het ook op de stranden 21 of 22 graden worden.

Vanavond en vannacht is het eerst vrij helder, later in de nacht kunnen ook enkele wolkenvelden binnentrekken. Het blijft wel overal droog en het kwik daalt naar 12 graden bij een zwakke noordoostenwind.

Morgen zijn er wolkenvelden, schijnt af en toe de zon en blijft het overal droog. De wind waait uit het noordoosten en is meestal matig. Het kwik levert iets in met in de middag ongeveer 18 of 19 graden.

Vooruitzichten:

Dinsdag en woensdag zijn nog hele aardige dagen met zonneschijn, blijft het droog en klimt het kwik naar 18 of 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig en past het weer zich aan de kalender aan met herfstachtig weer met toenemende kans op regen of buien, meer wind en lagere temperaturen.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.