Gewonde bij schietpartij aan de Treil in Hoogvliet

Bij een schietpartij aan de Treil in Hoogvliet is een man zondagochtend lichtgewond geraakt.

De politie kreeg rond 5:50 uur de melding binnen dat er op straat aan de Treil was geschoten. Eenmaal ter plaatse werd er een man gevonden die lichtgewond was. Hij was aanspreekbaar en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft inmiddels dat ziekenhuis alweer verlaten.

Mogelijk is er vanuit of bij een van de flatwoningen aan de straat geschoten. De politie is momenteel druk bezig dit te onderzoeken. Er is nog niemand aangehouden.