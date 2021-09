Feyenoord overtuigt in eerste topper van het seizoen en wint met ruime cijfers van PSV

Feyenoord begon goed in Eindhoven, tegen een veelal slordig PSV. Tot veel kansen voor de Rotterdammers leidde dat niet, mede doordat onder anderen Fredrik Aursnes en Jens Toornstra in vrije schietpositie te veel tijd nodig hadden. Ook verzuimde Feyenoord in de eerste helft meermaals in de omschakeling een overtalsituatie uit te spelen en schoot Guus Til in kansrijke positie naast.

De Rotterdammers hadden het verdedigend goed voor elkaar tegen de koploper van de eredivisie. Zo kwam PSV alleen via een knappe individuele actie van Cody Gakpo tot een echt grote kans, verder konden de Eindhovenaren weinig gaatjes vinden in een goed georganiseerde Rotterdamse defensie.

Prachtige goal Toornstra

Op slag van rust, na een periode van overwicht van PSV, kwam Feyenoord op voorsprong. Een voorzet van Marcus Pedersen werd prachtig ineens binnen geschoten door aanvoerder Toornstra. Een perfect moment voor de openingstreffer, want scheidsrechter Danny Makkelie floot meteen voor de rust.

De tweede helft, met een sterk gewijzigd PSV, begon met een periode van veel druk van de thuisploeg. Maar waar PSV wel aan de deur klopte, kreeg het de defensie van Feyenoord niet aan het wankelen. De Rotterdammers bleven geconcentreerd verdedigen, met de onvermoeibare Pedersen en immer betrouwbare Gernot Trauner onder anderen als sterkhouders.

Twintig minuten voor tijd zorgde Bryan Linssen, koud in het veld, voor een tweede explosie aan vreugde bij Feyenoord. Na een goede aanval kreeg de spits de bal op een presenteerblaadje van Luis Sinisterra, om 'm vervolgens laag in de hoek te schuiven: 0-2. Daarmee deelden de Rotterdammers de genadeklap uit richting de Eindhovenaren.

In de slotfase kreeg Feyenoord nog een paar smetjes op een knappe zege te verwerken. Zo moest Marcos Senesi het veld licht geblesseerd verlaten en kon Pedersen niet verder na een harde botsing met ploeggenoot Trauner. Toch zorgden Toornstra en invaller Dessers voor een perfect einde voor Feyenoord, door respectievelijk de 0-3 en 0-4 binnen te schuiven. Voor Dessers betekende dat zijn eerste goal in een Feyenoord-shirt.

Zo klonk de 0-3 van Jens Toornstra op Radio Rijnmond.

Zo klonk de 0-4 van Cyriel Dessers op Radio Rijnmond.

Kijk hieronder naar de analyse van Feyenoord-watcher Sinclair Bischop na afloop van de topper bij PSV:

PSV - Feyenoord 0-4 (0-1)

45+1' Jens Toornstra 0-1

71' Bryan Linssen 0-2

85' Jens Toornstra 0-3

90+2' Cyriel Dessers 0-4

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (83' Hendriks) , Trauner, Senesi (78' Geertruida), Malacia; Aursnes, Kökcü, Til (68' Linssen), Toornstra; Jahanbakhsh (83' Dessers), Sinisterra