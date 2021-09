Feyenoord-trainer Slot is na zege bij PSV vooral tevreden over zijn verdediging en geeft een update over Pedersen

Slot begon de wedstrijd in Eindhoven met een wijziging in zijn opstelling. Zo speelde Feyenoord met vier middenvelders. "PSV heeft de afgelopen wedstrijden veel energie verbruikt, daarom was het ons plan om twee extra middenvelders te hebben waardoor zij heel veel moesten lopen", licht Slot zijn keuze toe. "We wilden ze mentaal zware meters laten maken, door lef hebben om op te bouwen maar ook niet schromen de lange bal te spelen."

"Wat ik vooral heel goed van ons vond is dat we eigenlijk geen kans hebben weggegeven. In de eerste helft kreeg Cody Gakpo een behoorlijke kans, maar die moest wel enorm veel doen om op de been te blijven. Aan de bal hebben we redelijk goed gespeeld, maar we hebben hier niet negentig minuten gedomineerd. We hebben, met name de fase na rust, enorm hard en goed moeten verdedigen. Daar was ik heel tevreden over."

Blessures

Kleine smetjes op de grote zege van Feyenoord waren de blessures van Marcos Senesi en Marcus Pedersen. Laatstgenoemde kwam hard in botsing met ploeggenoot Gernot Trauner en moest per brancard van het veld. "Hij is wel oké hoor, de dokter kwam tijdens de wedstrijd al naar me toe om dat te zeggen", vertelt Slot. "Of hij woensdag (het bekerduel met sc Heerenveen, red.) gaat halen weet ik niet maar hij zat gewoon rechtop in de kleedkamer."

