Uitblinker Toornstra over eerste treffer bij PSV-Feyenoord: 'Ik raak 'm lekker, dan heb je een grote kans dat ie erin gaat'

"Het was een goede aanval en ik had de tijd om rustig te schieten", analyseert Toornstra zijn eerste treffer verder. "Ik raak 'm lekker en waar ik 'm wil raken, dus dan heb je een grote kans dat ie erin gaat."

De 0-1 van Toornstra was mentaal een enorme opsteker voor Feyenoord. "Dat was denk ik ook bij de tweede goal zo. PSV was het eerste kwartier na rust sterk, drong ons echt terug. Maar redelijk snel daarna maken wij de 0-2. We hebben op de goede momenten gescoord vandaag."

Ondanks het knappe resultaat in Eindhoven, tempert Toornstra nog enigszins de euforie. "Dat je hier 0-4 wint is hartstikke goed, maar twee weken geleden verlies je nog 3-1 in Utrecht. Het is een proces, we zijn op de goede weg. Hopelijk kunnen we dat de komende weken weer laten zien."

