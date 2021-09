Rotterdammer (44) vast voor valse bommelding in trein

Een arrestatieteam heeft zondag een 44-jarige Rotterdammer uit een trein gehaald, omdat hij had gezegd dat er een bom aanwezig zou zijn. Na de melding werd de trein richting Enschede stilgezet bij station Apeldoorn. Daarna werd het station ontruimd.

Het treinverkeer van- en naar Apeldoorn raakte daardoor ontregeld. Nadat de verdachte was opgepakt, zijn de inzittenden van de trein met bussen vervoerd en elders opgevangen.

De trein was op het moment van de bommelding onderweg was van Den Haag naar Enschede. Agenten doorzochten de trein met honden, maar troffen niets aan. Daarna is het treinverkeer rond Apeldoorn hervat.