Leefbaar Rotterdam kiest Simons als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen

"Het is een enorme eer om gekozen te worden tot lijsttrekker van de grootste en mooiste volkspartij van onze stad", reageerde Simons. "Het moet op de Coolsingel weer draaien om de Rotterdammer."

Simons is geen onbekende op die Coolsingel. Hij is sinds maart fractievoorzitter van de partij. Tussen 2015 en 2017 was hij partijvoorzitter. Ook was hij kortstondig wethouder.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd Leefbaar aangevoerd door Joost Eerdmans. Maar hij heeft de Rotterdamse - voor de Haagse politiek ingeruild en zit nu in de Tweede Kamer voor JA21.