Weer van vandaag: zonnig en 19 graden

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Waaien doet het nauwelijks. De temperatuur gaat flink onderuit en varieert van 9 graden langs de kust tot lokaal 5 graden in het oosten van de regio.

Morgen is het opnieuw fijn nazomerweer met zonnige perioden en blijft het droog. Bij een zwakke veranderlijke of westenwind wordt het in de middag een graad of 19.

Vooruitzichten

Op woensdag is het zonnig en droog. De temperatuur loopt in de middag op naar een heerlijke 21 graden. Vanaf donderdag is er veel bewolking met soms wat zon en bestaat er kans op een lichte regenbui. De droge perioden blijven de overhand houden. In de middag wordt het ongeveer 19 graden, in het weekend wordt het iets warmer. Wel staat er wat meer wind dan dat we de laatste tijd gehad hebben. Een overgang naar een onvervalste herfstachtige periode is voorlopig niet aan de orde.