Man steekt andere man in gezicht in trein en slaat op de vlucht

Een treinpassagier is maandagochtend in zijn gezicht gestoken door een voortvluchtige dader. Het gaat om twee mannen. De trein stopte bij station Blaak in Rotterdam, waar de hulpdiensten werden ingeschakeld. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in de trein van Dordrecht naar Den Haag Centraal. De politie ging direct op de melding af, maar de dader was spoorloos. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de steekpartij. De trein is uit de dienstregeling gehaald.

De politie is op zoek naar de dader en doet onderzoek.