GGD sluit binnenkort verschillende priklocaties in regio

In de regio sluiten verschillende priklocaties van de GGD, ter illustratie. | Foto: BSRAgency

De GGD gaat het aantal priklocaties in de regio afbouwen, omdat steeds meer mensen een vaccinatie hebben tegen corona. Het gaat om de priklocaties in Hellevoetsluis, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk en Schiedam.

Mensen die een prik willen halen kunnen daar nog tot 25 of 26 september terecht. Ze kunnen binnenlopen zonder afspraak. Ook kunnen ze daar terecht voor vragen over corona.

Op de meeste locaties krijg je het Pfizer-vaccin. In Ridderkerk wordt geprikt met Pfizer en Moderna (alleen 2e prik). Sinds 23 augustus wordt op de vaccinatielocatie in Schuttersveld in Rotterdam ook geprikt met Janssen. Je kunt zelf aangeven welke soort prik je wilt.