Podcast Sparta: Wel of geen bloedmooie vrijdagavond en weinig vertrouwen voor PEC Zwolle

Een puntloze tegenstander die bovendien geen enkele keer heeft gescoord. De vrees is dat Sparta voor PEC Zwolle op het ideale moment komt. Nee, de mannen van de Sparta Podcast zijn wel eens positiever gestemd. Gelukkig worden er ook mooie verhalen verteld over de Kasteelclub.

De podcast start met een felle discussie. Anton Slotboom heeft zich gestoord aan de kop van het artikel op Rijnmond.nl.

Volgens Slotboom was het helemaal geen kleurloze wedstrijd. "De lucht was prachtig, Leen van Steensel maande de reserves tot meeklappen met de Sparta Marsch en volgens Henk Fraser was het ook niet kleurloos. Het was juist een bloedmooie avond."

Ruud van Os en Frank Stout zijn het niet met hem eens. "Je speelt 1-1 tegen een promovendus. Dat kan toch nooit bloedmooi zijn? Dat is het pas als je ze met 5-0 oprolt. En bovendien verkondigt Fraser niet het woord van God. We hoeven het toch niet altijd met hem eens te zijn?"

De mannen maken zich een beetje zorgen over de fitheid van de ervaren middenvelders. "Regelmatig liggen Adil Auassar en Bryan Smeets op de grond. Het lijken wel oude mannen. Daarnaast had je vorig jaar qua wissels meer vlees op de botten. Zeker in aanvallend opzicht."

Respect voor uitsupporters

In de podcast wordt ingegaan op de magie van vrijdagavondwedstrijden, die nu wel iets anders zijn na de pandemie. Gelukkig mag het supportershome weer binnenkort open. Ook worden er herinneringen opgehaald aan Adri van Tiggelen, die als interim-coach ooit debuteerde met een overwinning op Zwolle.

Woensdagavond speelt Sparta om 21.00 uur bij PEC Zwolle. "Respect voor de supporters die om 2 uur 's-nachts thuis zijn en die de volgende ochtend om 7 uur weer moeten werken." Ook al heeft Zwolle nog geen enkel punt, er is niet veel vertrouwen. "Vorig jaar ging Sparta daar hard onderuit na een discutabele rode kaart van Pinto. En je weet dat als je wat te vieren hebt, dat de geschiedenis uitwijst dat Sparta altijd onbedoeld meewerkt. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor wedstrijden tegen ploegen die in de problemen zijn. Hopelijk wordt dat woensdag anders."

