Ruiten Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegooid, ook graffiti op woning gespoten

De Politie Rotterdam bevestigt de aanval op de woningen, er is inmiddels aangifte gedaan. Feyenoord is hevig geschrokken door de gebeurtenissen, maar wil volgens een woordvoerder verder niet op de kwestie ingaan.

De RJK-tag op het huis van Mark Koevermans | Foto: Rijnmond

Het is niet voor het eerst dat personeel van Feyenoord en anderen die betrokken zijn bij het project Feyenoord City in de thuisomgeving worden lastiggevallen. Algemeen directeur Koevermans en architect Ard Buijsen kregen begin juni al ‘bezoek aan huis’ van ontevreden Feyenoord-fans. Alexander van der Lely had al eerder ‘aanhangers’ van de voetbalclub op de stoep van zijn bedrijf staan. Vanwege die bedreiging stopte hij als voorzitter van het platform Vrienden aan de Maas. Een groot deel van de fanatieke aanhang van de club is tegen een nieuw stadion.

De tag van de RJK werd ook teruggevonden bij het bekladden van de sportschool van de oprichter van de Roze Kameraden. Ook de bekladding van het pand van het COC in Rotterdam wordt in verband met de RJK gebracht.

De Rotterdamse Jongeren Kern is een jonger deel van de aanhang van de voetbalclub. Vijftien fans die in juni de woning van architect Buijsen bezochten, hebben een stadionverbod opgelegd gekregen.