Hier was Feyenoord bang voor: frustratie loopt hoog op na ingooien ramen bij Koevermans

Met het ingooien van de ramen thuis bij directeur Mark Koevermans is voor Feyenoord de maat nu echt vol. Door eerdere veiligheidsincidenten dringt de club al een half jaar aan op een gesprek met de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie, maar daar is het tot nu toe nog steeds niet van gekomen.

Hoewel officieel niemand wil reageren bij Feyenoord, zit de frustratie hoog. Dat bevestigen diverse bronnen binnen de club aan Rijnmond.

Sinds mei van dit jaar, na incidenten bij de thuiswedstrijden tegen RKC en FC Utrecht, wil de leiding van Feyenoord om de tafel met de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie, red.) om te praten over de veiligheid van onder anderen bestuurders en andere mensen rondom de club. De bedreigingen gebeuren zowel rond het stadion als bij de mensen thuis. Diverse afspraken die waren gemaakt om het gesprek aan te gaan zijn telkens verzet.

'Over welke maatregelen communiceren we niet'

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt in een reactie dat er aandacht is voor de veiligheid van de betrokkenen bij Feyenoord City. "Maar om wat voor maatregelen dat gaat, houden we voor ons. Daar communiceren we nooit over. Er is regulier overleg tussen de club en de driehoek, de zogenoemde vierhoek, maar vanwege de vakantieperiode is die de laatste keer verschoven naar een later tijdstip. De 'vierhoek' komt twee keer per jaar bij elkaar."

'Idioot en onaanvaardbaar'

"Dit is volstrekt idioot en onaanvaardbaar", vindt CDA-fractievoorzitter Christine Eskes na de nieuwe incidenten. "Het klinkt raar, maar het is lastig om nog nieuwe woorden te vinden om dit te beschrijven. Het houdt niet op en dat is zorgelijk."

Eskes werd zelf ook privé lastiggevallen. Dat gebeurde via sociale media. De verdachte moet nog voor de rechter komen. "Zoiets doet ook iets met je familie. Het Openbaar Ministerie en politie zaten er toen goed bovenop. Ik hoop dat het eveneens in dit geval gebeurt."

"Een kleine groep lijkt de boel te willen vergallen", constateert PvdA'er Dennis Tak. "Ze doen blijkbaar alles om dat nieuwe stadion om zeep te helpen. Maar zo werkt het niet in Nederland. Ik hoop dat supporters die iets meekrijgen over wie dit heeft gedaan, dit melden bij de politie."

Fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam vindt dat de nieuwe incidenten alle perken te buiten gaan. "Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je mag elkaar voor rotte vis uitmaken. Maar dit... Doe eens even normaal! Het einde is zoek. Ik hoop dat de politie die gasten eens pakt en dat ze een goede straf krijgen."