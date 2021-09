Euforie in FC Rijnmond: ‘Zolang het kan moet Feyenoord dromen van de titel’

Tijdens FC Rijnmond ging het natuurlijk over de verrassende 0-4 overwinning van Feyenoord op PSV. Presentator Bart Nolles besprak deze prestatie met Robert Maaskant, Sinclair Bischop en Thomas Verhaar en de heren waren vol lof over Feyenoord en het plan dat trainer Arne Slot had bedacht.

"Dat is het heerlijkste wat er is", reageert Robert Maaskant op de vraag hoe het voelt als je als trainer een plan bedenkt dat werkt, refererend naar het plan van Arne Slot dat uitmuntend werkte tegen PSV. "Qua tactisch idee vond ik het goed gevonden en ik vind dat je ook als trainer van Feyenoord je moet durven aanpassen aan een tegenstander."

"Maar het was wel een klein beetje geflatteerd", voegt Thomas Verhaar toe. "Alleen het plan klopte en op de juiste momenten zat het mee en dat vertaalt zich dan naar een 0-4 uitslag." Bischop denkt daarnaast de fitheid ook een grote rol speelde: "Bij PSV zag je dat spelers buiten adem waren of kramp hadden en bij Feyenoord bleven ze gaan."

Uitblinkers

Ook gaat het over de verschillende uitblinkers op het veld, waaronder de verdediging die als een huis staat en over doelpuntenmaker Jens Toornstra. Hij maakte zoveel indruk dat er zelfs wordt gesteld of Toornstra misschien zelfs aan het Nederlands Elftal mag ruiken. "Toornstra werkt hard maar het verschil tussen Feyenoord en het Nederlands Elftal is nog wel wat groot voor hem. Maar het is wel een speler die in vrijwel elk elftal van waarde kan zijn, dat wel", zegt Maaskant, terwijl ook de degelijke Noor Frederik Aursnes complimenten ontvangt. "En voor een habbekrats gehaald, dus echt een pluim voor de scouting", aldus Bischop.

Ook ging het kort over het wisselbeleid van de tegenstander, dat volgens Thomas Verhaar 'onbegrijpelijk' was. "Al moet ik zeggen dat je naar buiten toe niemand erover hoort, maar ik zou er echt helemaal gek van worden", zegt Verhaar over de wissel van onder andere Cody Gakpo. "En ook het publiek is niet gek", voegt Bischop toe, die zelf in het stadion meemaakte hoe PSV-trainer Roger Schmidt werd uitgefloten tijdens zijn late wissels.

Koevermans

Ook gaat het over het nieuws dat maandagmiddag naar buiten kwam dat de ruiten van het huis van algemeen directeur Mark Koevermans in zijn gegooid. "Ik hoop niet dat hij zwicht, maar als ze dit bij je doen dan moet je wel heel sterk zijn. Maar dat dit vreselijk is, dat moge duidelijk zijn, wat je ook van zijn plannen vindt", zegt Ruud van Os vanaf locatie.

"Het is ook al jaren gaande, het begon met een thuisbezoek in januari en nu krijg je dit", vervolgt Van Os. "Maar gelukkig zie je ook op social dat genoeg supporters zich hiervan distantiëren", voegt Bischop toe. "Het is natuurlijk wel triest dat dit gebeurt op de dag dat je het juist over het sportieve gedeelte wil hebben."

Kijk hieronder FC Rijnmond terug met Bart Nolles, Robert Maaskant, Sinclair Bischop en Thomas Verhaar.