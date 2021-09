Rotterdams onderzoek: helft coronapatiënten uit het ziekenhuis is na half jaar nog vermoeid

Wie met corona in het ziekenhuis moet worden opgenomen, kan daar vaak nog lang klachten aan overhouden. Maar dat zijn niet altijd de klachten die men verwacht, blijkt uit de voorlopige onderzoeksresultaten van longarts Merel Hellemons van het Erasmus MC. Zij doet onderzoek naar het hersteltraject van 600 corona-patiënten uit onze regio die in het ziekenhuis kwamen te liggen.

In totaal benaderden Hellemons en haar collega's honderden mensen uit tien ziekenhuizen en revalidatiecentra. Zo kwam de testgroep van 600 patiënten tot stand. Ze zijn in het verleden allemaal in het ziekenhuis opgenomen met corona.

"Direct toen COVID kwam, waren we al geïnteresseerd in hoe het herstel daarvan eruit zou zien als mensen in het ziekenhuis werden opgenomen", legt Hellemons uit over het ontstaan van het onderzoek. "Hoe snel zijn ze weer op de been? Hoe lang blijven ze kortademig? Houden ze longschade of andere langdurige onverwachte klachten?", vroegen de onderzoekers zich af.

Het onderzoek loopt nu ruim een jaar en de afdelingen longgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en de intensive care-afdeling van het Erasmus MC werken er samen aan. De eerste patiënten nemen deel sinds juli vorig jaar. Van die groep zijn nu al een aantal resultaten beschikbaar. Van de tweede groep, die meedoet sinds juli dit jaar, nog niet.

86 procent kampt nog met klachten na een halfjaar

Hellemons ziet dat patiënten vaak lang na hun ziekenhuisopname nog met klachten kampen, maar dat die over het algemeen minder ernstig zijn dan verwacht. "Mensen genezen qua conditie en spierkracht gemiddeld genomen goed. Ook de kortademigheid herstelt redelijk, en er is minder longschade dan verwacht."

Het valt de longarts op dat de klachten die patiënten overhouden over het algemeen niet geassocieerd worden met een ziekenhuisopname. "Dan heb ik het vooral over vermoeidheid en concentratie- en geheugenklachten. Dat horen we niet vaak, maar na een halfjaar geeft een groot deel van de patiënten aan daar nog steeds mee te kampen", legt Hellemons uit.

Uit het onderzoek van Hellemons is tot dusverre gebleken dat ruim 86 procent van de patiënten na een halfjaar nog met klachten kampt. Meer dan de helft van alle patiënten, 51 procent, kampt nog met vermoeidheid. "Dat is erg zorgelijk", zegt Hellemons. "Het heeft een grote impact op de kwaliteit van leven."

Beste vorm van nazorg nog niet helder

Verbetering is er wel, wil ze benadrukken. "Over tijd neemt het aantal klachten significant af, maar het verloopt heel langzaam. Mensen hebben een jaar na ziekenhuisopname nog klachten. Dat is meer dan bij patiënten die niet in het ziekenhuis hebben gelegen."

Ook de ideale vorm van nazorg na een ziekenhuisopname voor corona moet nog gevonden worden. Het onderzoek zou dat in de toekomst wellicht kunnen uitwijzen, maar daar is het nu nog te vroeg voor.

"In het begin was er nog nauwelijks nazorg. Dat heeft inmiddels wat meer vorm gekregen", zegt Hellemons. Patiënten krijgen vaak revalidatie aangeboden in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. "We brengen goed in kaart hoeveel zorg mensen hebben gekregen, wat er nodig was en wat voor effect dat heeft gehad op het herstel."

De overheid gaat bijna 8 miljoen euro in onderzoek naar long (langdurig) COVID investeren.

Science Hotel

Longarts Merel Hellemons vertelde alles over haar onderzoek tijdens het Science Hotel, een festival voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar stonden alle onderzoeken in het teken van corona.