Te oud om te leren ben je nooit, dat ontdekken deze Rotterdamse tachtigers tijdens Koken voor Kerels

"Dit is toch de generatie waar pa werkt en ma kookt", begint Kok. "Een van mijn buurmannen kreeg een telefoontje van zijn vrouw met de vraag de boontjes vast op te zetten, maar zonder water gaat dat niet. Toen kreeg ik het lumineuze idee om deze doelgroep op het goede spoor te zetten. Zodat ze, wanneer ze bijvoorbeeld gebeld worden door een bekende die komt eten, een leuk en niet al te ingewikkeld menu kunnen maken."



Op het menu staat vanavond groentesoep, pasta penne met kip en als dessert ijs, met fruit en verse slagroom. Cor Buitenweg is één van de cursisten en druk bezig met het roerbakken van de groenten en het bakken van de kip. "Dit moet de basis van de pasta worden", zegt hij. "Ik kan aardig koken, al zeg ik het zelf. Maar als je alleen thuis bent en alleen zit te eten, dan is daar geen aardigheid aan." En het sociale aspect van deze cursus speelt volgens cursusleider Kok ook een belangrijke rol, zeker omdat het merendeel van de cursisten alleenstaand is.





Niet bekend met recepten



"Mijn vrouw is vorig jaar overleden en ik kon maar zo'n klein beetje koken", gebaart Theo Scheenjes met zijn duim en wijsvinger. " Zodoende ben ik hier naartoe gegaan en heb ik mezelf opgegeven." In de keuken spat de concentratie er vanaf. De kip ligt in de pan en Scheenjes draait ze stuk voor stuk om. "Ik wist bijvoorbeeld niet dat die kip bruin moest worden. Maar als de kip wit is, dan is hij niet goed en taai."



Niet alle deelnemers zijn nieuw in de keuken. Theo van Leeuwen kookte al wel zijn aardappelen en groenten en bakte zijn stukje vlees. Toch gaat er voor hem een culinaire wereld open. "Met recepten heb ik nog nooit iets gedaan. Ik ben ook niet echt een pasta-man, maar ik vind dit wel erg lekker."



De komende weken gaan de mannen aan de slag om hun vaardigheden verder uit te breiden, want bij de zesde en laatste cursusdag mogen de cursisten iemand meenemen om voor te koken. Nu het Koken voor Kerels een succes blijkt te zijn mag de cursus voor vrouwen niet achterblijven. Buurtwerk Ommoord, de organisator van de cursus, is dan ook van plan om daar na de lopende cursus mee te starten.