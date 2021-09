GroenLinks en Progressief Schiedam zeggen vertrouwen in coalitie op, wethouder Ooijevaar dient ontslag in

GroenLinks en Progressief Schiedam hebben het vertrouwen in de coalitie opgezegd. In een verklaring laten de partijen weten dat de coalitie het niet eens kan worden over de duurzame verstedelijking van Schiedam. Ook zal wethouder Jeroen Ooijevaar van Openbare Ruimte en Milieu zijn ontslag aanbieden. "Het is duidelijk dat het onderlinge vertrouwen er niet meer is", reageert de wethouder maandagavond.

Volgens een verklaring, geschreven door fractievoorzitters René Karens (GroenLinks) en Frans Hamerslag (Progressief Schiedam), schuurt het al maanden tussen de coalitiepartijen. De druppel die de emmer deed overlopen bleek uiteindelijk de mobiliteitsvisie die recentelijk door de raad is vastgesteld.

"Vlak voor de zomer bleek dat de uitvoering hiervan niet op steun van alle coalitiepartijen kon rekenen", schrijven de fractievoorzitters. "Daarop is besloten tot uitstel tot na de zomer, zodat de zorgen en wensen van die partijen over met name de financiering van de maatregelen door het college konden worden aangepast."

Maar ook het nieuwe voorstel dat na de zomer op tafel lag kon niet rekenen op de steun van de andere coalitiepartijen. "Alsnog weigeren deze partijen de moeilijke maar essentiële keuze te maken voor het belang van de stad. Hieruit blijkt dat met deze partners geen afspraken meer te maken zijn."

Wethouder dient ontslag in

Als gevolg van het besluit van de fractie zal wethouder Jeroen Ooijevaars zijn ontslag indienen. "Je kunt niet kiezen voor het een en het ander doen", reageert hij maandagavond. "Het is duidelijk dat het onderlinge vertrouwen er niet meer is. Mijn fractie heeft dat uitgesproken, en dan resteert mij niets anders dan daarin te volgen."

Hoewel er volgens de wethouder nog wel sprake was van verdeeldheid tussen de coalitiepartijen over de juiste weg vooruit, staat vast dat hij zijn ontslag zal indienen. "Jammer, want we zijn trots op wat we de afgelopen jaren samen hebben bereikt en hadden dit graag tot aan de komende verkiezingen doorgezet."