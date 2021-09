Het weer van vandaag: mooi najaarsweer met flink wat zon

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft overal droog. De temperatuur daalt naar 13 graden langs de kust en 8 graden in het oosten van de regio. De zwakke wind komt uit het zuidwesten.

Morgen is het vrij zonnig met velden met hoge sluierbewolking en blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar een aangename 20 of 21 graden.

VOORUITZICHTEN:

Donderdag is er veel bewolking en bestaat de kans op een lichte bui. Op vrijdag en in het weekend wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het droog. Pas op zondag bestaat er in de middag kans op een bui. Donderdag komt de temperatuur uit op een graad of 19, daarna wordt het vrij warm met in het weekend een middagtemperatuur van 22 graden.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.