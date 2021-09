Duel met PEC moet Sparta eerste uitzege van dit seizoen opleveren: 'Kan niet leven met een punt'

Want dat het tegen de Nijmegenaren niet best was, beseft Fraser goed. "Wij haalden ons niveau niet, zoals we dat tegen Fortuna Sittard in de eerste helft wel haalden. Het heeft er vrijdag nooit ingezeten, voor geen van beide ploegen", zegt de Sparta-trainer. "We hebben met wissels nog geprobeerd de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar dat lukte niet. Over één van de wissels was ik niet tevreden, maar ik hou intern over welke speler dat gaat."

Vijf uit vijf

Het gelijkspel tegen NEC voelt op Het Kasteel aan als een teleurstelling. Fraser: "Ook omdat NEC waarschijnlijk hoort bij de zeven of acht ploegen die gaan strijden om de onderste plekken. Thuiswedstrijden tegen dat soort ploegen moeten wij normaal gesproken winnen. Al is vijf uit vijf voor Sparta een prima start."

Bekijk hier het hele interview met Sparta-trainer Henk Fraser. Tekst gaat verder onder de video.

Maar duidelijk is wel Sparta na PEC-uit op acht uit zes moet staan, ondanks dat de ploeg uit Spangen de eerste twee uitduels van het seizoen (tegen FC Utrecht en Go Ahead Eagles) verloor en vorig seizoen in Zwolle nog met 4-0 onderuit ging. "Die nederlaag was vooral ongelukkig en kwam mede door de rode kaart voor Mica Pinto. Zij hebben een moeilijke start, dus dat biedt kansen voor ons. Normaal gesproken zou een punt in een uitwedstrijd prima zijn, maar daar kan ik nu niet mee leven."

Oude club

Een punt is ook geen resultaat waar Vito van Crooij tevreden mee is. De Sparta-aanvaller speelde de voorbije twee seizoenen in Zwolle en wil zijn oude club graag pijn doen. "Ik ben extra gebrand om daar een resultaat te halen. Maar het is ook leuk om tegen mensen te spelen met wie je hebt gewerkt. Ik heb gisteren nog even gebeld met Sam Kersten (verdediger van PEC Zwolle, red.) over de wedstrijd. Ik heb er zin in", zegt Van Crooij.

Een bijzonder duel dus voor de Limburger, al is het maar de vraag hoezeer hij zich verbonden voelt met Zwolle. Hij aardde er immers nooit echt. "Hier wel, dat klopt. Het is leuk om op Het Kasteel te spelen. Ik vond de sfeer hier al gaaf als ik hier soms speelde met andere clubs. De stad zelf bevalt me ook. Het is levendig, daar hou ik wel van. Heel anders dan Zwolle en Venlo."

Pinto

De voorbije weken is er een hoop te doen rond Mica Pinto. De Luxemburger kreeg tegen Go Ahead Eagles rood, zag die kaart geseponeerd worden maar de tuchtcommissie alsnog in beroep gaan. In afwachting van die zaak kan Fraser zijn linksback gewoon opstellen. "Ik vind het opvallend, maar ik denk niet dat ik daar meer over kan of moet zeggen. Dat is niet verstandig. Ik vond het duidelijk een gele kaart, een schorsing vind ik niet logisch", stelt Fraser.

Bekijk hier het hele interview met Vito van Crooij.