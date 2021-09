Na bijna twee decennia tophockey in Rotterdam denkt Hertzberger (35) nog altijd niet aan stoppen: 'Ik ben nog te gretig'

Een goede start van het seizoen is het voor HC Rotterdam allerminst. Na de derde plek in de reguliere competitie van vorig seizoen, verloren de Rotterdammers in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen al van Kampong en Bloemendaal. En dat terwijl de verwachtingen zo hoog waren. "Vorig jaar hield niemand rekening met ons, nu onderschatten ze ons niet", vertelt Hertzberger. "De verwachtingen zijn groter. Dat is alleen maar gevaarlijk, want die leiden af."

Coach Albert Kees Manenschijn vult zijn aanvoerder aan: "Jullie vragen je waarschijnlijk af: hoe kan dat nou, Rotterdam pakt geen punten in de eerste twee topwedstrijden? Ja, dat kan. Wij zijn een jonge ploeg die ook zo z'n fouten maakt. Maar over de ontwikkeling en de toekomst die in deze ploeg zit ben ik heel tevreden. We spelen nu alleen niet goed genoeg om de topploegen pijn te doen."

Gretig

Afgelopen zondag verloor Rotterdam in Noord-Holland met 3-0 van Bloemendaal. Een ruime nederlaag, die niets afdoet aan de spelvreugde van Rotterdam-aanvoerder Hertzberger. Na inmiddels dus al bijna twintig seizoenen tophockey in zijn geboortestad wil de Rotterdammer van stoppen nog niets weten. "Ik vind het na 20 jaar nog steeds leuk om naar Bloemendaal te gaan, dat is denk ik ook de reden dat ik nog doorga."

"Maar ook omdat ik heel gedreven ben om met dit team verder te gaan. Ik weet wat het team kan, er zit echt heel veel in. En ik denk dat ik zelf ook nog beter kan. Ik heb ook mijn eigen uitdagingen. Ik baal er bijvoorbeeld van als een strafcorner er niet in gaat, of als mijn bijdrage aan het veldspel niet groot genoeg is. In dat opzicht ben ik nog te gretig, dat is de reden dat ik er nog ben."

Oranje

Ook voor Oranje doet meer dan 250-voudig international Hertzberger de deur allesbehalve dicht. Al is het met een bescheiden kwinkslag. "Het Nederlands elftal staat op één. Het gaat er niet om wat ik wil, maar dat Nederland in Parijs weer een medaille gaat pakken. Als de kans dat we dat halen groter is met mij erbij, moet ik er gewoon bij zijn. Maar als het beter is als ik opzij stap, stap ik met alle liefde opzij. Dat is hoe ik erin sta."

Zin in een bijrol heeft de Rotterdammer niet. "Als ik meega moet ik er wel echt zijn, niet als vierde of vijfde spits. Misschien wel in een iets meer leidinggevende rol. Het is aan de bondscoach om te bepalen of hij Jeroen Hertzberger nodig heeft. Hij vertelde mij dat hij niet in kan schatten hoe ik op de Spelen van Parijs op het veld sta, want dan ben ik 38. Dat snap ik heel goed, want dat weet ik zelf ook niet."