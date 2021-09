Drone die lichaamswarmte ziet nieuwste wapen in de strijd tegen drugsuithalers Rotterdamse haven

Twee medewerkers van de douane bekijken de drone voordat deze opstijgt in de Rotterdamse haven. | Foto: JB Media

Uithalers in de Rotterdamse haven worden steeds brutaler. De laatste weken hielden douane en politie meer dan honderd indringers aan op de terreinen van containerterminals op de Maasvlakte. Blijkbaar schrikt niets de vaak jonge criminelen af. Die houding vraagt van de opsporingsdiensten een creatieve aanpak. Het nieuwste wapen van de douane: een drone.

Bijna een jaar inmiddels beschikt de douane in de Rotterdamse haven over een M300-drone. Deze drone wordt door de meeste diensten, bijvoorbeeld ook de brandweer, ingezet.

Het apparaat heeft volgens kenners een uitstekende zoomcamera. Daarmee kunnen via infrarood ook warmtebeelden worden gemaakt. Die warmtebeelden kunnen worden gebruikt om uithalers te ontdekken die zich tussen de containers verstoppen. Na een kwartier straalt de lichaamswarmte via de container uit en zie je de contouren van een persoon.

Röntgenapparaat

Op die manier heeft de douane al veel uithalers op verboden terrein kunnen ontdekken. Deze camera kan geen drugsuithalers zien die zich verstopten ín de containers. De camera van deze drone kan namelijk niet hetzelfde als een röntgenapparaat. Zo’n apparaat is de douanescan die wordt gebruikt om containers te scannen op drugs. Uithalers worden wel soms in containers met drugs ingevoerd. Of ze op die manier ook zijn ontdekt, kan de douane niet zeggen.

De brandweer in de Rotterdamse regio werkte als eerste al met een drone. De politie maakt soms gebruik van de diensten van de brandweer. Dan gaat het niet om opsporingsonderzoeken.

Ook het leger zette vorig jaar een drone in de Rotterdamse haven in. Doel was eveneens het opsporen van uithalers. Het experiment eindigde met een crash. De drone stortte neer op het terrein van containerterminal APMTR. De schadepost bedroeg 250 duizend euro.

De drone van de douane is een stuk goedkoper. Een standaardapparaat kost zo’n tienduizend euro. Het grote voordeel van de nieuwe techniek is wel dat het personeel van de douane veiliger het werk kan doen. Het terrein waar mogelijke uithalers zich verstoppen wordt vooraf immers vanuit de lucht verkend.