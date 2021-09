Dordrecht trilt nog na van crash op Prins Hendrikbrug: 'Het leek alsof iemand een raket afschoot'

Om aan te geven hoe hard de klap moet zijn geweest die het voertuig heeft gemaakt: de gehele Prins Hendrikbrug, waar de Merwedestraat in uitmondt, lag bezaaid met brokstukken, ook het naastgelegen fietspad. Het motorblok is uit de auto geslingerd en lag op tientallen meters van het wrak. Getuigen wisten te melden dat het voertuig heel hard reed en dat er nog twee of drie auto's bij de straatrace betrokken waren. Zij zijn na het ongeval hard doorgereden.

Kijk hieronder naar de reportage in de Merwedestraat in Dordrecht. De tekst gaat verder onder de video:

De onveilige verkeerssituatie concentreert zich niet alleen tot de Prins Hendrikbrug, maar speelt op de gehele Merwedestraat. "Het is hier een gekkenhuis", zegt een buurtbewoonster. "Mijn dochter was hier vorige week nog bijna platgereden. Zij stak hier over met groen licht. Op de brug stond alles al stil en ze reden er zo langs, met zeker 120 kilometer per uur. Dat was overdag, hè! Niet 's nachts. Het is echt een racebaan. Er moet echt iets aan gedaan worden."

Het bizarre ongeluk heeft de vrouw dan ook niet verbaasd. "We hebben hier al zoveel ongelukken meegemaakt. Ze rijden gewoon door het rode licht als jij mag oversteken. Nee, het is niet leuk."

'Het is wachten tot er een dode valt'

Een andere buurtbewoonster is de overlast ook spuugzat. Zij vertelt dat ze dinsdagavond een gigantische klap hoorde, de tweede in een paar maanden tijd. "Ik heb de deur op slot gedraaid en gelijk 112 gebeld, zonder te kijken", zegt de vrouw, die vandaag direct naar de gemeente belde om haar onvrede te uiten over onveilige taferelen in de straat. "Het is gewoon een racebaan. Het is levensgevaarlijk en echt wachten tot er een dode valt. Ik hoop dat de gemeente er nu eens iets aan gaat doen."

Toen de vrouw maandagavond buiten ging kijken, zag ze dat de ravage enorm was. Het puin van het ongeval lag overal. "Je zag stofwolken en rookwolken. Ik dacht eerst dat er een motor bij betrokken was omdat er iets op de weg lag wat heel erg rookte. Dat bleek dus het motorblok te zijn. Dat was aan het begin van de brug. Zijn koplampen lagen in het midden van de brug..."

Het is een probleem dat speelt op de hele Merwedestraat, benadrukt ook een andere buurtbewoner. "Het is een belangrijke route, als je in of uit de stad gaat. Op de hele weg zijn wel wat verkeerslichten, maar er is verder geen snelheidsbeperking", vertelt hij. De man heeft er een simpele oplossing voor: het invoeren van snelheidscontroles. "Het is een uitgaande weg, drukbereden en daar moet gewoon controle op komen. De straat wordt veel te veel als een racebaan gebruikt."