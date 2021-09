Erasmus MC wil met een persoonsgerichte aanpak patiënten met Alzheimer beter helpen

De zorg voor mensen met Alzheimer verloopt niet altijd even goed. Daarom wil het Erasmus MC met een nieuwe aanpak patiënten na de diagnose beter helpen. "We vragen patiënten om na het vaststellen van de diagnose bij ons terug te komen", benadrukt Janne Papma, onderzoeker van het Alzheimercentrum in het Erasmus MC.

Papma merkt namelijk dat er mensen zijn die na het horen van de diagnose de zorg die nodig is niet op orde hebben. Sommige van hen vallen tussen wal en schip. "In de periode na de diagnose voelen mensen zich losgelaten. Op dat moment is er niet zoveel zorg voor handen. Je merkt ook vaak dat mensen even met rust gelaten willen worden. Dan gaan ze zelf nadenken over hoe zij hiermee gaan leven."

Dat vindt Papma zonde. "Want in die periode na de diagnose ligt er een aantal kansen om samen na te denken over hoe dit traject verder moet worden ingericht." Zo moet er volgens haar bijvoorbeeld worden nagedacht over welke zorg het beste bij de patiënt past. Of dat er misschien een dagbesteding nodig is voor degene die Alzheimer heeft.

Persoonsgericht

Want de ziekte van Alzheimer is meer dan alleen het krijgen van geheugenproblemen, benadrukt Papma. "In het begin van de diagnose kunnen patiënten last van de oriëntatie krijgen. Verder weten mensen minder goed dat er gedragsveranderingen bij deze ziekte komen kijken. Mensen kunnen geagiteerd of achterdochtig worden. Daarnaast gaat er in het dagelijks leven van alles fout, waardoor de patiënt zichzelf niet zo goed meer kan redden."

Daarom wil het Alzheimercentrum dat patiënten zich bij het Erasmus MC melden voor informatie en tips. "Het is persoonsgericht", zegt Papma. "Daarnaast willen we met mensen alvast vooruit gaan kijken, over hoe we die zorg optimaal kunnen gaan inrichten." Ook wil het Erasmus MC de zorg in het ziekenhuis iets verlengen. "Zo kunnen we de mensen beter begeleiden."

Papma adviseert verder om de omgeving zo snel mogelijk in te lichten wanneer iemand Alzheimer heeft. "Zo mobiliseer je je netwerk op het moment wanneer het achteruit gaat. Het zijn vervelende dingen om over te praten, maar het is wel belangrijk. Pas als ze aan de bel trekken, dan is het te laat. Dan zeggen ze dat ze het eerder hadden moeten doen", zegt de onderzoeker van het Alzheimercentrum van het Erasmus MC.

Op dit moment zijn er 290 duizend patiënten met dementie, waarvan er twee derde daadwerkelijk Alzheimer heeft. Vooralsnog is er geen geen zicht op medicatie tegen Alzheimer. "Maar hieraan wordt hard gewerkt", benadrukt Papma.