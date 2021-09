Een half jaar intimideren, discrimineren, bedreigen en protesteren rond Feyenoord: dit zijn negen dieptepunten

1. 14 mei. Demonstratie bij landbouwbedrijf Lely in Maassluis

“Alexander van der Lely, wij vergeten nooit”, klinkt het dreigend vanaf het spandoek bij het innovatiebedrijf in de landbouwsector Lely in Maassluis. Supporters hielden het vast en demonstreerden kort voor het kantoor van de familie Van der Lely in de avond op 14 mei, omdat Alexander van der Lely een belangrijke investeerder is in Feyenoord City.

Van der Lely maakt deel uit van de groep ‘Vrienden aan de Maas’ – waarbij aan de Maas verwijst naar de plek waar het nieuwe stadion zou moeten komen. De harde kern van Feyenoord is fel tégen de komst van het nieuwe stadion en voelt zich niet gehoord in de discussie over het stadion. Een motief dat vaker lijkt terug te komen.

2. 16 mei. Feyenoord – RKC. Feyenoord-fans bestormen het stadion

Met fakkels in de hand, rookpotten en enkele flinke knallen weten enkele tientallen supporters het stadion binnen te komen. Op dat moment is de tweede helft van Feyenoord tegen RKC Waalwijk aan de gang in een zo goed als leeg stadion. Scheidsrechter Bas Nijhuis legde het duel enkele minuten stil.

Tijdens de besloten voetbalwedstrijd Feyenoord-RKC Waalwijk kwamen afgelopen april supporters met vuurwerk het stadion binnen | Foto: VK Sportphoto

Achteraf blijkt dat de supporters over een sleutel beschikken van het stadion. De sloten zijn inmiddels vervangen. Spelers kunnen deze actie van de supporters wel waarderen en applaudisseren voor de actie. Bij de Feyenoord-fanshop, buiten het stadion, hangen supporters ondertussen spandoeken op. “Stop! Feyenoord City.”

3. 24 mei. Feyenoord – FC Utrecht. Feyenoord-fans forceren hek stadion

De verontwaardiging is groot. De play-off-wedstrijd tegen FC Utrecht zit erop, supporters stromen het stadion uit, waar ze aan lopen tegen de Mobiele Eenheid die charges uitvoert en het waterkanon inzet, óp fans – waaronder kinderen.

Wat bleek, volgens de politie: een groep supporters die zich buiten het stadion bevond, ‘besloot om richting het einde van de wedstrijd een hek te forceren om zich toegang te verschaffen tot het stadion’. De ME greep in om de groep weg te krijgen. Daarvoor was volgens de politie het waterkanon nodig, onder meer omdat er met stenen en kliko’s gegooid werd. “Dat viel ongelukkigerwijs direct samen met de uitstroom van publiek.”

4. 5 juni. Feyenoord City-’speurtocht’ langs huizen hoofdrolspelers

In de aanloop naar de gesprekken in de gemeenteraad over Feyenoord City organiseerden enkele tientallen Feyenoord-supporters een speurtocht. Een heuse ‘Stop Feyenoord City’-speurtocht. Waar de tocht langs voert: onder meer de privéadressen van Feyenoord-directeur Mark Koevermans, de huisjurist en de mediamanager van Feyenoord en architect Ard Buijsen, die aan de wieg stond van het Feyenoord City-idee.

| Foto:

Buijsen vertelt dat de supporters voor zijn huis intimiderend duidelijk maken dat ze niet gediend zijn van een nieuw stadion. En wat en passant óók duidelijk is: ze weten waar kopstukken wonen. De politie ging erop af, maar kon op dat moment niet veel meer dan de namen noteren van de aanwezigen. Spoorzoeken is niet verboden. Vijftien jongens krijgen wel een stadionverbod.

5. 8 juni tot 22 juni. Gemeenteraadsvergadering afgelast vanwege intimidatie

De bijeenkomsten in de gemeenteraad over Feyenoord City komen eraan begin juni en de spanning rond de nieuw te bouwen stadion loopt verder op. De raad is van plan deze weken de knoop door te hakken over het stadion. Via Twitter krijgen raadsleden die voorstander zijn van het stadion te maken met bedreigingen. De vergadering zal beveiligd worden.

Op 8 juni zou het zover zijn, maar burgemeester Aboutaleb last het een uur voor de vergadering zou beginnen af, vanwege signalen van bedreiging en intimidatie. Het democratisch proces verhinderd. Betrokkenen zouden zich niet vrij voelen om zich uit te spreken en de Coolsingel wordt op dat moment ‘uitgekamd’, blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Op elke hoek van de Coolsingel staat een politiebusje.

De bijeenkomsten gaan vanaf 18 juni alsnog door. Koevermans durft het niet aan om naar het stadhuis te komen, wat op weinig begrip kan rekenen aan de Coolsingel. Uiteindelijk stelt de raad een definitieve beslissing over het nieuwe stadion uit. Net voor de bijeenkomsten wordt duidelijk dat een 34-jarige man is aangehouden voor bedreigingen van raadsleden.

6. 24 juli. Racistische graffiti en bedreigingen Berghuis

Volgens sommigen pleegt Steven Berghuis eind juni een doodzonde: hij stapt over naar aartsrivaal Ajax. De 29-jarige voetballer krijgt te maken met allerlei verwensingen aan zijn adres, onthult De Telegraaf. “Ik hoop dat je kind sterft”; “Ik pleeg een aanslag op je kk gezin. Ik meen het.”; We weten waar je woont””; “doodgaan”.

De antisemitische muurschildering van Steven Berghuis | Foto: Rijnmond

Dieptepunt is een graffititekening in Rotterdam. Berghuis draagt op de tekening een keppeltje, een grote neus, een jodenster en concentratiekamp-kleding. Begeleidende tekst: “Joden lopen altijd weg.” Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) roept op om actie te ondernemen op de racistische tekening. Het Openbaar Ministerie en de politie starten een strafrechtelijk onderzoek, naar aanleiding van de tekening.

7. 22 augustus. Aanslag op de sportschool van Paul van Dorst van de Roze Kameraden

“Kankerflikkers niet welkom bij FR (Feyenoord Rotterdam, red.).” En: “Paul, Sebas en Thijs DOOD”. Zondagochtend 22 augustus bleek het op de sportschool van Paul van Dorst gekalkt. Bij de deur zijn sporen van brandstichting te zien. Van Dorst is, samen met Sebas en Thijs, oprichter van de nieuwe LHBTI+-supportersclub Roze Kameraden. En daar is niet iedereen van gediend, zo blijkt. De leuzen zijn ondertekend door RJK, wat staat voor de Rotterdam Jongeren Kern, een onderdeel van de harde kern van Feyenoord.

Een eerder teken van leven van de RJK was in reactie op besmeuringen van standbeelden door het Helden van Nooit-kunstcollectief, vorig jaar juni. Zij besmeurden onder meer het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven. Tijdens de Black Lives Matter-protesten werd ook het standbeeld van Pim Fortuyn beklad. Leden van de harde kern, waaronder de RJK, gingen in juni 2020 om het standbeeld staan om het ‘te beschermen’.

8. 12 september. COC-kantoor beklad

Het is opnieuw raak in de LHBTI+-hoek: het kantoor van het Rotterdamse COC, een belangenvereniging voor LHBTI+-ers, is ook beklad met anti-homoleuzen, ontdekt de vereniging zondagochtend 12 september. Volgens de voorzitter van de plaatselijke COC-vereniging kan het niet anders dan dat het te maken heeft met de oprichting van de Roze Kameraden. Zij hebben openlijk hun steun uitgesproken voor de Roze Kameraden. Opnieuw zijn de teksten ondertekend met RJK. Het COC deed aangifte.

De RJK-tag op het huis van Mark Koevermans | Foto: Rijnmond

9. 19 september. Stenen door ruiten en leuzen bij huizen Koevermans en lid Vrienden aan de Maas

Het laatste incident tot nu toe vindt plaats bij het huis van de directeur van Feyenoord Mark Koevermans, en één van de Vrienden aan de Maas, in Rijswijk. Met stenen zijn de ruiten van de woning van Koevermans ingegooid, van zijn huis in Berkel en Rodenrijs. Op de stoep voor de woning in Rijswijk zijn ook leuzen gespoten. Op de deur van het huis van Koevermans is een tag achtergelaten: RJK.