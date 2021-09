Rotterdam snuift zich suf: dagelijks gaan er tienduizenden lijntjes coke en speed doorheen, laat rioolonderzoek zien

Het Rotterdamse rioolwater brengt het drugsgebruik in de stad genadeloos aan het licht. Onderzoekers hebben sporen gevonden van zeker 40 duizend lijntjes cocaïne, 25 duizend lijntjes speed en 67 duizend joints die dagelijks worden gebruikt. Ook gaan er in Rotterdam dagelijks 2400 gebruikershoeveelheden crystal meth doorheen.

Het is de eerste keer dat zo'n onderzoek in Rotterdam is gehouden. Het rioolwater werd in maart 2021 getest. Crystal meth wordt in Rotterdam meer gebruikt dan in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht. Het gaat samen om ongeveer 56 gram per dag, wat neerkomt op een waarde van 5000 euro. Het gebruik van cannabis, cocaïne en speed is in de grote steden volgens dit rioolwateronderzoek ongeveer even groot.

Locoburgemeester Vincent Karremans (VVD) is geschrokken van de uitkomsten. Volgens hem verdient de cocaïnehandel naar aanleiding van dit onderzoek alle aandacht. In het afgelopen jaar werd er al 41,6 duizend kilo cocaïne in beslag genomen. Jaarlijks zou er in Rotterdam 700 kilo cocaïne worden gebruikt.

Karremans schrijft dat Rotterdam een grote spil in de drugshandel is. Hij wil graag meer politiecapaciteit en andere middelen hebben om deze handel in de haven aan te pakken.