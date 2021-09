Schiedams college gaat door ondanks vertrek twee partijen en wethouder

De Schiedamse coalitiepartijen AOV, CDA, D66 en VVD gaan met elkaar samen verder. Nadat GroenLinks en Progressief Schiedam afgelopen maandag aangaven geen vertrouwen meer in de coalitie te hebben, besloten zij eruit te stappen. Daardoor is er nu een minderheid in de Schiedamse gemeenteraad, maar dat is geen reden voor de vier overgebleven coalitiepartijen om te stoppen.