Deze amateurploegen mogen hopen op een loting met een profclub in de beker

ASWH, Barendrecht, Capelle en SteDoCo hebben zich dinsdag gekwalificeerd voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker. De regionale amateurploegen rekenden in de tweede voorronde af met hun tegenstanders, waarna ze in de volgende ronde eventueel een profclub kunnen loten.

Hoofdklasser Capelle verraste tegen HHC Hardenberg. De ploeg uit de tweede divisie werd in de verlenging met 2-0 opzijgeschoven. Barendrecht, uitkomend in de derde divisie zaterdag, stuntte met een 3-0 zege op tweededivisionist Scheveningen.

Derdedivisionist SteDoCo uit Hoornaar rekende in Zeeland met competitiegenoot HSV Hoek (2-3). ASWH won in Hendrik-Ido-Ambacht met 1-0 van Quick uit Den Haag. Van onze regioclubs sneuvelde dinsdagavond alleen eersteklasser VV Sliedrecht. Sparta Nijkerk, spelend in de derde divisie zaterdag, zegevierde na verlengingen met 2-0.

Wellicht nog twee andere regioploegen

Het aantal amateurclubs uit onze regio dat nu in het hoofdtoernooi in actie mag komen, staat daarmee op vier. Daar kunnen woensdag nog twee teams bijkomen. Excelsior Maassluis neemt het op tegen OFC uit Oostzaan. GVV Unitas uit Gorinchem ontvangt Ter Leede.

In het hoofdtoernooi kunnen gekwalificeerde amateurclubs in de eerste ronde een profclub tegenkomen. De teams die in Europees verband uitkomen, stromen later in. Dat betekent dat Feyenoord nog niet in actie hoeft te komen.