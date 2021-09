Vertrekkende wethouder Piet Sleeking benoemd tot ereburger van Dordrecht

Na bijna dertig jaar in de Dordtse politiek actief te zijn geweest, is Piet Sleeking dinsdag benoemd tot ereburger van de stad. Hij ontving tijdens zijn laatste raadsvergadering uit de handen van burgemeester Wouter Kolff de bijhorende gouden legpenning, met de tekst 'Piet Sleeking, markant bestuurder met passie voor de kwaliteiten van Dordrecht, 1994-2021' erop.

Verder kreeg Sleeking de bestuurlijke Erepenning van Dordrecht. Het is de eerste keer dat deze erepenning wordt uitgereikt.

Als politicus was Sleeking 27 jaar actief in de gemeentepolitiek. Eerst zestien jaar als raadslid, daarna ruim elf jaar als wethouder. In 1994 deed hij als fractievoorzitter van ECO-Dordt zijn intrede in de raad. Tien jaar later richtte Sleeking de lokale partij Beter voor Dordt op. Voor deze partij was hij tot 2010 fractievoorzitter.

'Het behoud van de polder'

Eén van de onderwerpen waar Sleeking zich hard voor maakte, was het behoud van het open polderlandschap op het Eiland van Dordrecht. Daardoor ging woningbouw in de Zuidpolder niet door. Ook zette hij zich flink in voor de historische binnenstad en de culturele voorzieningen van Dordrecht.

In zijn laatste jaren als wethouder was Sleeking verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Binnenstad, Cultuur en Toerisme, Personeel en Organisatie. In een interview dat hij in juni 2021 met Rijnmond had, gaf Sleeking aan dat hij zich afzijdig gaat houden van de actieve politiek en zich gaat focussen op een project in Afrika.