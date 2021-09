Het weer van vandaag: zonnig en vrij warm

In de vroege ochtend is er lokaal kans op een mistbank. Verder is er vandaag veel zon in de regio die soms wordt afgesluierd door bewolking. Het blijft overal droog en bij voldoende zonneschijn kan het op sommige plaatsen zelfs 21 graden worden vanmiddag.

Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het meest helder en daalt het kwik naar 12 graden. Later in de nacht volgt mogelijk ook wat bewolking vanuit het westen.

Morgen neemt de bewolking vanuit het westen snel toe op passage van een zwakke storing. Het lijkt wel meest droog te blijven en soms kan de zon nog even doorbreken. de westenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig aan zee, kracht 4 tot 5 bft. Het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden.

Vrijdag en het weekend verlopen opnieuw vrij warm. Vrijdag wordt het 20 graden, maar in het weekend kan het 22 of lokaal wel 23 graden worden. Daarbij wisselen zon en bewolking elkaar af, blijft het droog, maar kan er op zondag later lokaal een bui vallen.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.