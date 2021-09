Rotterdam wil in 2030 van kolencentrales af: lening tegen lage rente om je huis te voorzien van zonnepanelen

Rotterdam heeft grote ambities als het gaat om schone energie. De stad krijgt minstens één miljoen zonnepanelen in 2025, als het aan Arno Bonte, wethouder duurzaamheid ligt. Steeds meer mensen willen over naar duurzame energie, zegt Bonte. "Het wordt ook interessanter om zonnepanelen aan te schaffen, omdat het aanleggen ervan steeds goedkoper wordt en de opbrengst hoger. In zeven jaar heb je de kosten terugverdiend en daarna heb je gratis energie. Dat maakt het interessant voor mensen en bedrijven."

Op dit moment liggen er 270 duizend zonnepanelen op de Rotterdamse daken. In drie jaar moeten er nog minstens 750 duizend bijkomen. Is dat niet een te ambitieus plan? "Nee, zegt wethouder Bonte overtuigd. "Drie jaar geleden hadden we 100.000 zonnepanelen in Rotterdam. Daar zijn inmiddels 175 duizend bijgekomen."

Lening met lage rente

De wethouder erkent dat niet iedereen genoeg geld heeft voor het aanleggen van zonnepanelen, wat ongeveer 7000 euro kost. "We hebben begin dit jaar het 'energietransitiefonds' in het leven geroepen. Mensen die zonnepanelen willen, kunnen bij ons aankloppen voor een lening met een lage rente. Daarmee is het makkelijker om de investering te doen en levert het ze geld op."

Niet iedereen beschikt over een dak en heel veel mensen wonen in een flat of een appartement. Alleen dat betekent niet dat zij zijn uitgesloten van schone energie. "Mensen die in een appartement wonen, kunnen een abonnement nemen bij hun energieleverancier voor zonnestroom of windstroom," zegt Bonte. "Maar er zijn ook lokale energiecoöperaties. Dan gaat het vaak om een bewonersinitiatief die een deal heeft gesloten met bijvoorbeeld een lokale basisschool met zonnepanelen op het dak. De stroom kan dan gebruikt worden door de mensen in de omgeving."

Bedrijven

Bedrijven worden op een andere manier gestimuleerd om over te gaan op zonne-energie. "Bedrijven kunnen hun daken gratis laten nakijken om te zien of die geschikt zijn voor zonnepanelen. Ook kunnen we kosteloos een businesscase maken om te kijken wat het oplevert voor een bedrijf."

Het doel is om Rotterdam in 2030 te voorzien van schone energie, zegt Bonte, en van de kolencentrales af te gaan. "Als 40 procent van onze daken voorzien zijn van zonnepanelen opgeteld bij de opgewekte windenergie in de regio, lukt dat."