Snelweg tot 17.00 uur dicht door botsing en brand in vrachtwagen bij Gorinchem

Het vuur ontstond toen twee trucks op elkaar botsten. De ene vrachtwagen stond op de vluchtstrook. Beide chauffeurs bleven ongedeerd.

De brandweer gaat ervan uit dat de weg 'geruime tijd' afgesloten zal zijn | Foto: ZHZ Aktueel

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Op de weg liggen veel brokstukken en is diesel gelekt. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de snelweg 'geruime tijd' afgesloten zal zijn. Nadat rond 14:00 uur een rijbaan was afgesloten, moest één van de vrachtwagens nog worden weggetakeld. Daarna moet de weg nog worden schoongemaakt. Er is een omleiding ingesteld.

Mogelijk moet de weg in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw worden geasfalteerd.