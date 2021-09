Extra FC Rijnmond over jeugdopleidingen Feyenoord en Sparta: 'Niet op bezuinigen, maar jongens laten dromen over een carrière in het eerste'

"Een elftal dat uit de regio en jeugdopleiding komt, is voor iedere club een droom", stelt Robert Maaskant. Van Os beaamt dat, maar denkt wel dat resultaat altijd het belangrijkste blijft. "Natuurlijk hopen supporters daarop, maar mensen willen vooral een succesvol elftal zien. En dan is het mooi meegenomen als het elftal een mix is tussen goede jeugdspelers en krachten van buitenaf. Dat heeft Sparta jaren zo gedaan", aldus Van Os.

Het gaan dan ook eerst over de jeugdopleiding van Sparta, die in het verleden vele grote spelers voortbracht. Internationals Memphis Depay, Denzel Dumfries en Marten de Roon hebben allemaal een verleden in de Sparta-jeugd. Maar kijk je naar de meest recente basisopstelling - tegen NEC - stond er slechts één speler uit de eigen jeugd in de basis: Sven Mijnans, een speler die pas op late leeftijd uit de amateurs kwam, net als Dumfries. Maaskant: "Het is tegenwoordig heel uitzonderlijk als spelers uit de Tweede Divisie op late leeftijd slagen in het profvoetbal. Maar je móét een jeugdopleiding hebben."

Uitspraak Borst

Uiteraard worden ook de uitspraken besproken die journalist Hugo Borst eerder deed in FC Rijnmond. Borst stelde dat Sparta in plaats van jaarlijks 1,5 miljoen euro nog maar 3 of 4 ton in de jeugdopleiding zou moeten steken. "Dat is niet alleen Hugo zijn mening, maar ook die van Henk van Stee (technisch directeur van Sparta, red.). Persoonlijk ben ik geen voorstander van dat plan", zegt Van Os. Hij krijgt bijval van Maaskant. "Natuurlijk moet je kijken wat het je uiteindelijk over vijf of tien jaar oplevert. Maar ik ben absoluut voor het hebben van een jeugdopleiding. Rotterdamse jongetjes moeten ervan kunnen dromen ooit in het Sparta-shirt te kunnen spelen", aldus Maaskant.

Feyenoord

Ook over de jeugdopleiding van Feyenoord is dit seizoen al veel te doen. En dan met name over het uithangbord daarvan, Feyenoord Onder 21. Dat team won dit seizoen nog geen enkele keer. Ter vergelijking: Jong Sparta draait in de tweede divisie bovenin mee. "Met de week krijg je meer grijze haren van het feit dat Feyenoord de piramide niet is ingestapt", stelt Van Os. Maaskant: "Feyenoord heeft de boot gemist. Als je alleen al kijkt wat een talent er bij FC Utrecht, PSV, AZ en Ajax er via het tweede elftal doorstroomt, heeft Feyenoord het echt niet goed gedaan."

Om alsnog in de piramide te komen, moet Feyenoord Onder 21 dit seizoen kampioen worden. Maar dat lijkt dus nu al onmogelijk. De achterstand op clubs als PSV en Ajax gaat Feyenoord voorlopig niet inhalen. Toch licht Van Os er graag ook een positief puntje uit. "De komst van Rini Coolen als hoofd jeugdopleiding. Met alle respect: er zaten nog te veel oude mannen bij Feyenoord. Nu waait er een frisse wind, ook met mannen als Koen Stam en Raymond van Meenen. Op termijn gaat Feyenoord hier de vruchten van plukken, al mag je dat niet van de ene op de andere dag verwachten."



