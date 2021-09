Kees Veldboer jr. volgt vader op bij Stichting Ambulance Wens: 'Ik doe dit voor de rest van mijn leven'

Van jongs af aan krijgt zoon Kees het reilen en zeilen van de Stichting Ambulance Wens mee. Vanaf de keukentafel ziet hij hoe zijn vader zich dag in dag uit inzet om de laatste wens van terminale mensen tot een goed einde te brengen. "Ik zag hoeveel dit betekende voor mensen. Het is onwijs mooi hiermee door te gaan."

Kees Veldboer, oprichter en directeur van de stichting overleed op 26 juli 2021 volkomen onverwacht aan een hartstilstand. Hij begon de stichting in 2007 nadat hij twintig jaar als ambulancechauffeur had gewerkt. Dankzij zijn inzet en die van vele vrijwilligers zijn in de afgelopen 14 jaar meer dan 16.000 wensen vervuld.

"Na het overlijden is zoveel op ons afgekomen. We hebben duizenden kaarten ontvangen, dat was hartverwarmend. Tegelijkertijd hebben we door alle drukte nog geen tijd gehad om zijn overlijden een plekje te geven."

Andere taken

In de jaren dat zijn vader directeur is, houdt zoon Kees zich vooral achter de schermen bezig met de stichting. Hij helpt bijvoorbeeld bij evenementen, maar staat nooit op de voorgrond. Dat gaat nu veranderen: hij krijgt de leiding over 270 vrijwilligers en mensen die in dienst zijn. "Ik moet zorgen dat we iedere dag wensen blijven vervullen."

Zoon Kees met vader Kees. | Foto: Stichting Ambulance Wens

Zijn nieuwe werkplek wordt het kantoor van zijn vader. Dat is best confronterend, zegt Kees jr.. "Als ik de telefoon opneem zijn mensen even stil voordat ze beginnen met hun verhaal. Ze moeten eraan wennen dat 'Kees' opneemt met een andere stem." Ook moeten vrijwilligers eraan wennen dat ze weer mailtjes moesten sturen met als aanhef 'Beste Kees'. "Normaal gesproken sturen ze die naar mijn vader, maar nu naar mij."

Verder verandert er vermoedelijk niet zoveel, want hij heeft naast de naam ook de drive van zijn vader, zegt hij. "Als we iets willen, gaan we ervoor." Kees jr. is overtuigt dat hij dit werk voor de rest van zijn leven gaat doen. Met als droom dat uiteindelijk ook een van zíjn kinderen het bedrijf overneemt.