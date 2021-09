Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht sluiten woningen in zaak 'vergisontvoering' tot half november

Om nieuwe geweldsincidenten te voorkomen, zijn twee woningen in Alblasserdam die betrokken zijn bij de zaak rond de 'vergisontvoering' tot 18 november gesloten. Een woning aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht blijft ook gesloten.

De woningen aan de Boezem en de Merelstraat zijn van de vriendin van Alex R. en haar dochter. R. was het vermoedelijke doelwit van de ontvoerders die begin augustus 'per ongeluk' een man uit Hoofddorp meenamen. Dat R. het doelwit zou moeten zijn, bleek omdat kort na de ontvoering bij zijn bedrijfspand in Zwijndrecht en bij de woning aan de Boezem in Alblasserdam 'losgeldbrieven' werden bezorgd. De bedreigingen werden mogelijk geuit vanwege een drugsvangst door politie en justitie in Antwerpen.

Om meer geweld te voorkomen werden de woningen half augustus gesloten. Het bedrijfspand in Zwijndrecht was toen al in vlammen opgegaan. Dat de criminelen in deze zaak niet voor geweld terugdeinzen bleek eind augustus. Een woning aan de Boezem werd vernield door een explosief. Zo wilden de criminelen een verlenging van de sluiting van de woning afdwingen. Bij de woning aan de Merelstraat ging het explosief niet af. Het besluit om de panden tot eind september te sluiten was toen al genomen, maar alleen in de buurt wist ervan.

Hoewel inmiddels drie personen in het onderzoek zijn aangehouden - één is alweer vrijgelaten - is de situatie nog niet zo dat politie en justitie inschatten dat de kans op nieuw geweld is verdwenen. Daarom zijn de woningen voorlopig gesloten tot 18 november.

Woning zoon in Hendrik-Ido-Ambacht

Tegelijkertijd werd in Hendrik-Ido-Ambacht ook een woning aan de Tromplaan gesloten. In dat pand woont de zoon van de vriendin van Alex R. Dat pand werd beschoten in de nacht (27 op 28 augustus) van de explosie in Alblasserdam. Ook hier heeft burgemeester Heijkoop uit veiligheidsoverwegingen besloten om de sluiting te handhaven tot en met 19 november.