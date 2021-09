Jongen ontvoerd en in het water bij Hoek van Holland gedumpt

Een jongen van 16 jaar is dinsdagavond gevonden in het water bij Hoek van Holland. De jongen uit Breda was enkele uren eerder ontvoerd in zijn woonplaats. Tegen zijn wil in werd hij meegenomen naar een industrieterrein in Breda.

Uit onderzoek van de politie Brabant is gebleken dat de jongen rond 19:00 uur uit een supermarkt kwam en in een auto was gestapt.

21-jarige verdachte

Twee uur later bleek hij gewond in het water van de Waterweg te liggen bij Hoek van Holland. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield later op de avond een 21-jarige verdachte aan. De politie kan niet zeggen waar hij vandaan komt.