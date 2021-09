Rotterdamse stylist Fred van Leer gooide zijn overvaller van de trap: 'Het was de dood of de gladiolen'

Op dat moment komt er een tweede man de woning binnen, eveneens gestoken in het uniform van PostNL. Hij richt zijn wapen op Van Leer. "Ik schiet je dood". Van Leer laat zich niet uit het veld slaan en trapt door. Beide overvallers slaan op de vlucht.



Het is de vroege ochtend van de 18e november 2020 en de bekende Rotterdamse stylist Fred van Leer staat op het punt van huis te gaan. Zijn chauffeur kan elk moment voorrijden als er wordt aangebeld: een pakketje.



Dat de man met doos direct de trap op komt, vindt hij al vreemd. Het spotje doet de rest. Bij de worsteling die volgt, rolt hij zelf ook meters naar beneden. Maar hij vecht door. "Het was de dood of de gladiolen", verklaart hij later aan de politie.



'Ik schiet je dood'

Buiten rent de chauffeur achter een van de overvallers aan, maar als deze zijn wapen op hem richt en roept "oprotten, ik schiet je dood", staakt hij de achtervolging. Gelukkig voor de recherche hebben de daders in de paniek nogal wat spullen achtergelaten: de scooter waarmee ze zijn gekomen, een petje, een losse schoen, een sleutelbos en het vuurwapen.



Leiden deze sporen naar de daders? Op het petje en de sleutels wordt geen celmateriaal gevonden. Het vuurwapen bevat DNA van een man die een bekende is van justitie, maar die tot op heden niet is gevonden. De scooter en de schoen heeft DNA van een 23-jarige Amsterdammer, de verdachte die woensdag terechtstaat.



Op zijn telefoon vindt de politie foto's van Fred van Leer die hij op Instagram volgt. De telefoon was de bewuste dag precies gelockt op het moment van de overval. Hij verscheen die dag ook niet op school. Samen met het DNA is dat voor justitie voldoende bewijs om hem als dader te zien. Eis tegen de man: vier jaar cel.



Stevig bewijs, maar de verdachte heeft op alles een antwoord. Foto's van Van Leer? "Ik volg heel veel BN'ers op Instagram: Nikkie de Jager, Ali B., Ronnie Flex..." Dat zijn telefoon uit stond, is logisch. "Ik lag te slapen." Had hij niet naar school gemoeten? "Ik spijbelde wel vaker, die online lessen vind ik niet prettig."



Gespuugd

Lastiger lijkt het om het gevonden DNA weg te redeneren. "In mijn vriendenkring delen we elkaars schoenen, kleding, sieraden. Het kan dus best dat ik deze schoen ooit aanhad. Maar niet op 18 november." Eenzelfde verklaring heeft hij bij de scooter. "Misschien heb ik hem ooit aangeraakt of erop gezeten. Of erop gespuugd."



De Amsterdammer realiseert zich de consequenties van zijn redenering. "Het kan betekenen dat de werkelijke dader iemand uit mijn omgeving is. Ik voel me een soort van gebruikt, maar ik weet echt niet wie het is." Heeft hij nog wat rondgevraagd, wil de rechter weten. "Nee, ik heb dat niet onderzocht."



Justitie betreurt die houding van de verdachte, die maar matig heeft meegewerkt. "Bij uw aanhouding toonde u de ID-kaart van uw broer. U maakte er een circus van en heeft de politie om de tuin geleid."



'Wil terug naar school'

Advocaat Pothast van de verdachte noemt nog ontlastend bewijs: het signalement dat Fred van Leer en zijn chauffeur van de overvallers hebben gegeven. "Dader twee, wat mijn cliënt zou moeten zijn, zou 1.85 meter groot zijn. Mijn cliënt is 1.70 meter. Dat scheelt een hoofd, hij kan het dus niet zijn geweest."



Voor de verdachte is het helder: hij zit al negen maanden onterecht vast. "Ik was niet in Rotterdam, ik heb er niks mee te maken en wil naar huis, naar school." De advocaat overhandigt een brief van de opleiding waarin staat dat de leerling wordt uitgeschreven als hij niet snel terugkeert. Deadline: 1 oktober.



De rechter doet op 5 oktober uitspraak. Advocaat Podcast wijst nog maar eens op de brief van de school. De rechter reageert stoïcijns. "U legt niet meer druk op ons dan wij zelf al voelden."