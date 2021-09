'Waar corona ineens op de stoep stond bij de horeca, staat de hoge gasprijs nu op de stoep bij de tuinbouw'

Het is het gesprek van de dag bij groente – en fruittelers in de regio. Veel glastuinbouwbedrijven zitten in zwaar weer door de hoge gasprijs van dit moment. Verduurzamen gaat langzaam en is prijzig. Veel ondernemers zijn dus nog aangewezen op gas. En dat zorgt voor pijn in de portemonnee.

“Dit gaat om heel veel geld”, zegt komkommerteler Jaco den Bakker uit Brielle. “Op die manier gaat ook de winstgevendheid flink naar beneden. Per vierkante meter is de gasprijs met 6 tot 7 euro gestegen. Dat klinkt als weinig, tot je bedenkt dat mijn kas 25 duizend vierkante meter is.”

Ook de energierekening van paprikateler Maikel van den Berg uit Bleiswijk komt dit jaar flink hoger uit. “Het gaat echt om tonnen, het is 150 duizend euro meer dan normaal."

Den Bakker denkt niet dat de prijs van komkommers op korte termijn ineens veel hoger wordt. “Maar over een paar maanden, kan het best zo zijn dat bijvoorbeeld komkommers duurder worden in de supermarkt. Er zijn prijzen afgesproken met de agrarische sector, dus de verhoging zal daarom niet meteen merkbaar zijn voor de consument.”

Om de prijs van de producten omhoog te krijgen, moet er minder aanbod komen. Dat betekent dat er eerst bedrijven moeten omvallen. “Het is de harde werkelijkheid in de tuinbouw”, betreurt Van den Berg.

De energiekosten bij de paprikateler waren eerst 20 procent van de totale kosten. “Momenteel gaat dat naar de 35 procent toe."

Ook Jakoline van Straalen van Glastuinbouw Nederland zegt dat de hoge gasprijs grote gevolgen heeft voor de bedrijven. “Het is de vraag of de supermarkt bereid is om meer te betalen. Het is een hele lastige situatie. We zijn in overleg als bedrijfstak over de prijsvorming.”

Enorm frustrerend

De hoge gasprijs zorgt er ook voor dat de noodzaak om te verduurzamen dichterbij komt. Den Bakker is met zijn komkommerbedrijf bezig met een aardwarmte-installatie. “De put is geslagen, maar er is helaas iets kapot. Dat duurt een half jaar om te laten repareren. Enorm frustrerend, want ik moet het nu met duur gas doen terwijl de oplossing al klaar ligt.”

Paprikakweker Van den Berg is ook hard bezig met verduurzaming. "Ik kan als paprikakweker geen leiding leggen tussen de Rotterdamse haven en Bleiswijk, daar hebben we de overheid voor nodig”, legt hij uit. “Ook moeten er meer bedrijven meedoen. Het is nu zo kleinschalig."

"Vorig jaar was verduurzamen minder noodzakelijk, nu is het bijna van levensbelang”, voegt Van den Berg eraan toe. “Waar corona ineens op de stoep stond bij de horeca, staat de gasprijs nu op de stoep bij de tuinbouw. Het is hopen dat de prijs zakt, net zoals je hoopt dat corona ook weer weg gaat.”