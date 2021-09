TERUGLEZEN: PEC Zwolle - Sparta (1-1)

Vito van Crooij juicht na zijn vroege treffer in Zwolle | Foto: Orange Pictures

Vrijdag moest Sparta op Het Kasteel genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen promovendus NEC. PEC Zwolle verloor in de beladen IJsselderby met 1-0 van Go Ahead Eagles. Voor Vito van Crooij heeft het duel van vanavond een bijzonder tintje. De aanvaller speelde twee seizoenen in het blauw-wit van de Zwollenaren.

In Zwolle wordt om 21:00 uur afgetrapt. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Martin Pérez. De uitzending van Radio Rijnmond, die wordt gepresenteerd door Dennis van Eersel, begint om 20:00 uur en duurt tot 23:00 uur. Dennis Kranenburg geeft verslag vanuit het MAC3PARK stadion.

Luister hieronder live mee naar de uitzending van Radio Rijnmond Sport:

PEC Zwolle - Sparta 1-1 (1-1)





2' 0-1 Vito van Crooij

8' 1-1 Daishawn Redan



Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Meijers; Mijnans (46' Emegha), Auassar, Osman (69' Goudmijn), Smeets; Thy (85' Engels), Van Crooij