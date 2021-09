Rotterdam steekt komende twee jaar 13,2 miljoen euro extra in onderwijs

De gemeente Rotterdam investeert tot 2023 13,2 miljoen euro in het onderwijs met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het geld van het Rijk wordt gebruikt om taal- en rekenmentoren in te zetten. Ook moet er meer hulp en zorg in scholen komen via medewerkers van het wijkteam. De investering is bedoeld om de impact van corona op kinderen en jongeren verkleinen.

Rotterdam heeft samen met onderwijsinstellingen en de kinderopvang gekeken naar de besteding van het geld. Een deel gaat nu direct naar scholen en een ander deel zet de gemeente in. De maatregelen moeten er voor zorgen dat zorg, welzijn, sport en cultuur dichter bij school worden georganiseerd. Verder moeten ze op de lange termijn voor verbetering zorgen.

Eén van de maatregelen houdt in dat na de herfstvakantie vijftig mentoren worden ingezet in het basisonderwijs, zij gaan leerlingen met achterstanden van taal- en rekenbijles voorzien. "Bij sommige leerlingen heeft corona voor leervertraging gezorgd," vertelt onderwijswethouders Said Kasmi (D66). "We zien dit vooral op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en wiskunde."

Volgens Said Kasmi zijn deze achterstanden in het onderwijs te wijten aan de coronacrisis. "Omdat scholen door corona hun deuren een aantal keren moesten sluiten, werden juist toch al kwetsbare kinderen geraakt. Die achterstanden zijn nu nóg groter dan onder normale omstandigheden. Vandaar dat we extra inzetten om deze leerlingen naar een beter niveau te brengen."

Studentmentoren

De mentoren in kwestie zijn geen officiële docenten, maar mbo- en hbo-studenten. Zij worden speciaal getraind en moeten voldoen aan bepaalde eisen - zo moeten zij succesvol een rekentest doen. Twee tot drie keer per week begeleiden ze groepjes van twee kinderen, te beginnen met rekenen. Later zal ook bijles gegeven worden in taal.

De bijlesgevers beginnen op basisscholen in Rotterdam-Zuid. Dat sluit aan bij de al bestaande activiteiten vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), vertelt Kasmi. "Maar het is de bedoeling het programma verder over heel Rotterdam uit te rollen," vult hij aan. Ook het voortgezet onderwijs kan gebruik gaan maken van begeleiders voor rekenen en taal.

In totaal geeft de overheid 8,5 miljard euro uit voor het NPO. Hiervan is landelijk 5,8 miljard beschikbaar voor het primair en het voortgezet onderwijs tot 2023.