Twee doelpunten van Til en een magistraal hakje van Linssen bezorgen Feyenoord de zege tegen sc Heerenveen

Vanaf het eerste fluitsignaal nam Feyenoord direct het initiatief. Zo was Orkun Kökcü gevaarlijk met een hard schot, dat sc Heerenveen onschadelijk kon maken. Na twaalf minuten was het wel raak voor de Rotterdammers. Op aangeven van Marcus Pedersen, die afgelopen zondag na een harde botsing met Gernot Trauner geblesseerd eraf moest tegen PSV, schoot Guus Til raak voor Feyenoord (1-0).

Halverwege de eerste helft veranderde het spelbeeld. Feyenoord werd slordiger en sc Heerenveen liet meer haar tanden zien. De Friezen doken vervolgens meermaals gevaarlijk op voor het doel van Feyenoord-doelman Justin Bijlow. De keeper van de Rotterdammers hoefde echter niet vaak in actie te komen.

Vlak voor de rust bibberde De Kuip nog wel bij een enorme kans voor sc Heerenveen. Voormalig Feyenoord-speler Lucas Woudenberg kwam aan de linkerkant op en gaf de bal laag aan Siem de Jong. Hij maaide alleen over de bal heen, waardoor de kans voor de Friese club verkeken was. Na dit moment stichtte Feyenoord nog één keer gevaar via Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër knalde vlak voor de rust de bal een meter over het doel.

Honderdste goal voor Linssen

Na zes minuten voetballen in de tweede helft kreeg Heerenveen een grote mogelijkheid op de gelijkmaker. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner zat mis bij een lange bal, waarna Henk Veerman voor de Friezen de bal kon oppikken. De spits wipte die over doelman Bijlow heen, maar zijn poging ging ook over het doel van de Rotterdammers. Feyenoord kwam daar goed weg.

Rond het uur meldde Feyenoord zich weer bij het doel van sc Heerenveen. Eerst zag Jahanbakhsh een doelpunt van hem afgekeurd worden, maar twee minuten later mocht De Kuip alsnog juichen. Bryan Linssen maakte met een geweldig hakje zijn honderdste doelpunt in zijn carrière en nog belangrijker de 2-0 voor Feyenoord tegen sc Heerenveen.

Joey Veerman deed vlak voor tijd nog iets terug voor de Friezen. De middenvelder van sc Heerenveen, die afgelopen zomer in de belangstelling stond van Feyenoord, knalde fraai de aansluitingstreffer binnen (2-1). Desondanks trok Feyenoord de zege over de streep. Eerst kopte oud-Feyenoorder Sven van Beek bijna de bal in eigen doel, maar hij knikte op de lat. De rebound werd opgepikt door de ingevallen Fredrik Aursnes, waarna Til de bevrijdende 3-1 in het doel kopte.

Feyenoord - sc Heerenveen 3-1 (1-0)

12' 1-0 Guus Til

60' 2-0 Bryan Linssen

82' 2-1 Joey Veerman

88' 3-1 Guus Til

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (67' Geertruida), Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Til, Toornstra; Jahanbakhsh (81' Dessers), Linssen (86' Aursnes), Sinisterra