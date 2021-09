Excelsior Maassluis en Unitas kwalificeren zich voor KNVB Beker: zes regioclubs in actie in het hoofdtoernooi

Waar Unitas al na 90 minuten klaar was met Ter Leede, moest Excelsior Maassluis tegen derdedivisionist OFC tot het uiterste gaan. Pas in de verlenging werd het pleit beslecht in het voordeel van de ploeg van Dogan Corneille (0-2), die uiteindelijk een debutant zag uitblinken. Mikail de Brito Ramos was in de verlenging tweemaal trefzeker voor de tweededivisionist.

Hoewel Unitas, uitkomend in de derde divisie zondag, de wedstrijd wel in de reguliere speeltijd wist te beslissen, bleef het ook in Gorinchem lange tijd spannend. Al na zes minuten schoot Jerrel Hak zijn ploeg op voorsprong. Hoewel derdedivisionist Ter Leede genoeg mogelijkheden kreeg om op gelijke hoogte te komen, bleef het bij 1-0.

Door de zeges van Excelsior Maassluis en Unitas staat de teller van het aantal regioclubs dat zich mag gaan presenteren in het hoofdtoernooi van de KNVB Beker nu op zes. Dinsdag verzekerden ASWH, Barendrecht, Capelle en SteDoCo zich al van een plaats in het landelijke bekertoernooi.