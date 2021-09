Henk Fraser na afloop van PEC-Sparta: 'Als ik achteraf terugkijk, dan zat er weer niet meer in dan een gelijkspel'

Voorafgaand aan het uitduel met PEC zei Henk Fraser niet te kunnen leven met een punt in Zwolle. Na 90 minuten voetbal in het Mac3Park stadion zat er voor de Sparta-trainer niets anders op dan juist het 1-1 resultaat te accepteren.

"We moesten gaan voor drie punten, omdat we uit onze thuiswedstrijden niet het maximale hebben kunnen halen", bagatelliseerde Fraser zijn eerdere opmerking in eerste instantie enigszins. "Vandaar dat we heel graag de drie punten hadden willen halen. Natuurlijk ook in de wetenschap dat zij het moeilijk hebben."

Sparta begon goed in Zwolle en kwam dankzij een rake kopbal van Vito van Crooij na iets meer dan een minuut op voorsprong. Enkele minuten later was het echter alweer gelijk. "Dat is ook direct hetgeen waar het direct met z'n allen over hebben gehad", vertelt Fraser. "Als je zo snel weer een goal tegen krijgt en ook de manier waarop, dan verziek je eigenlijk je plan."

'Ik denk dat mensen het irritant vinden als ik in herhaling val'

Het was tevens het aspect waar Fraser na afloop het meest ontevreden over was. "Je komt op voorsprong, maakt een goede goal en dan moet je juist gaan voetballen. Vervolgens kiezen we weer voor de lange bal, terwijl we op het middenveld een overtal hadden. Dat is iets wat echt beter moet."

Hoewel PEC na vijf opeenvolgende nederlagen tegen Sparta voor het eerst dit seizoen doeltreffend was én dankzij het gelijkspel het eerste punt in de wacht sleepte, was duidelijk dat beide ploegen elkaar woensdagavond weinig ontliepen. "Dat heb ik van tevoren al een paar keer gezegd, maar ik denk dat mensen het irritant vinden dat ik in herhaling val", gaat Fraser in op de krachtsverhoudingen. "Wij zullen moeten knokken met - in mijn optiek - nog zes andere ploegen. Er zijn dus zeven ploegen die moeten gaan vechten om bij die laatste twee plekken weg te blijven. Zo simpel is het."

Fraser constateerde dat een punt voor Sparta net als tegen NEC het maximaal haalbare was. "Als ik achteraf terugkijk, dan zat er wéér niet meer in dan een gelijkspel. Op dit moment is dit het", stelt hij. "Maar ik ben wel tevreden met het herstel in de tweede helft. In ieder geval hebben we toen geknokt, dat is wat we op dit moment moeten doen. Punten kunnen ervoor zorgen dat je weer aan voetballen kunt toekomen."