Gedeeld topscorer Bryan Linssen reageert op kritiek als Feyenoord-spits: 'Niemand kan er nu wat van zeggen'

Na de wedstrijd tegen sc Heerenveen kreeg Linssen een shirt van de technische staf waarop zijn bijzondere mijlpaal stond gedrukt. "Ik denk dat ik een prima speler in de eredivisie ben. Het zegt me dat ik het goed gedaan heb in mijn carrière", zegt de 30-jarige aanvaller van Feyenoord.

Ondanks zijn sterke start van dit seizoen, is er regelmatig kritiek op Linssen als spits van Feyenoord. De Limburger vindt dat hij critici niet de mond hoeft te snoeren. "Ik denk dat ik het hier zal blijven houden, totdat ik hier weg ga. Zo zijn de media en de mensen. Dat blijft toch doorsudderen, zolang ik blijf scoren. Volgens mij ben ik samen met Sébastien Haller nu gedeeltelijk topscorer van de eredivisie (met vijf doelpunten, red.). Ik denk niet dat iemand er wat van kan zeggen."

Luister hier naar het mooie doelpunt van Bryan Linssen tijdens Feyenoord-sc Heerenveen met het commentaar van Sinclair Bischop Radio Rijnmond: