Het weer van vandaag: toenemende bewolking en meer wind

De westen- tot zuidwestenwind neemt toe en wordt matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanmiddag ruimt de wind naar het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en blijft het droog. De temperatuur daalt naar een vrij zachte 13 of 14 graden en de wind neemt daarbij in kracht af.

Morgen begint de dag met wolkenvelden en is het droog. In de loop van de dag, en dan met name in de middag, zijn er zonnige perioden. In de middag wordt het 20 of 21 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5.

In het weekend laat de zon zich geregeld zien en alleen zondagmiddag bestaat er kans op een regenbui. Het is warm voor eind september met temperaturen variërend van 20-22 graden langs de kust tot lokaal 24 graden in het oosten van de regio op zondag. Op maandag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele regenbui. Met een middagtemperatuur van 18 of 19 graden ligt de temperatuur dichterbij de norm voor de tijd van het jaar. Op dinsdag schijnt de zon geregeld en is er nog een kleine kans op een bui. Het wordt dan in de middag 18 graden. Vanaf woensdag volgt een omslag naar wisselvallig weer met meer regen of buien en wordt het frisser.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.