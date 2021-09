Sportkantines worstelen met QR-codes binnen: handhaven is niet te doen

De versoepelde coronamaatregelen zorgen voor hoofdbrekens bij sportclubs. Vanaf 25 september moeten bezoekers van dertien jaar en ouder die in de sportkantine willen zitten een QR-code laten zien. Dat is niet alleen een kolossale praktische uitdaging, de vrees bestaat ook het tussen leden onderling voor spanning gaat zorgen.

De aanpaste coronaregels zijn bedoeld om de samenleving wat meer ademruimte te bieden: anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer en horeca, evenementen en culturele instellingen mogen weer op honderd procent capaciteit draaien. De invoering van het coronatoegangsbewijs stond hier tegenover.

Toen hij dat hoorde, ontstonden 'wel wat rode vlekken', vertelt Martin Seltenrijch, voorzitter van voetbalclub BVV Barendrecht. "We hechten veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers. Maar dit beleid handhaven is heel lastig." Om te sporten en buiten te zitten heb je geen QR-code nodig, om binnen iets af te halen ook niet, stelt de overheid. Maar als je in de kantine wilt zitten wél.

Het probleem met coronapassen voor sportclubs is tweeledig, meent Seltenrijch. Hij spreekt van een 'chronisch tekort aan vrijwilligers', waardoor er simpelweg te weinig mensen zijn om QR-codes te scannen. "Daarnaast hebben leden er gewoon moeite mee. Ze moeten elkaar gaan controleren en dan tegen een bevriend lid gaan zeggen: 'Sorry, je komt er niet in.' Dat ligt heel erg gevoelig."

Het controleren zelf leidt op zijn beurt ook weer tot hindernissen. "Op zaterdagmorgen is het bij ons verschrikkelijk druk. Met ouders, kinderen en jeugdwedstrijden. En als je iedereen die dertien jaar en ouder aan de deur moet controleren, dan krijg je ophopingen aan de deur. We hebben onze leden opgeroepen alleen naar binnen te gaan met coronabewijs, maar daarop controleren en handhaven? Dat is niet te doen."

Alom verwarring

BVV Barendrecht is bij lange na niet de enige sportclub met kopzorgen. Er zijn legio clubs waarvan Seltenrijch heeft gehoord: we gaan niet handhaven, daar hebben we gewoon de mensen niet voor. Wel kan Seltenrijch op enig begrip van de gemeente Barendrecht rekenen. "Tussen de regels door lees je dat ook gemeenten grote problemen met de coronapas hebben. Zij weten niet hoe ze het probleem moeten tackelen."

Gemeenten kondigden dan ook snel aan om niet té streng te gaan handhaven. Het NOC*NSF en KNVB schreven samen een advies voor sportclubs. "Die kwamen met het idee om de kantine te scheiden in twee delen. Een gedeelte waar mensen iets kunnen afhalen en een gedeelte waar mensen kunnen zitten. En dat is eigenlijk het enige wat ze hebben gedaan."

BVV Barendrecht is net als andere sportclubs totaal afhankelijk van de gehoorzaamheid van zijn leden: écht handhaven lijkt niet mogelijk. Mocht een boa komen controleren en een paar mensen zonder coronatoegangsbewijs vinden dan kan dat grote gevolgen hebben. Seltenrijch: "Tot op het heden hebben we één waarschuwing gehad en ik hoop dat dat zo blijft. Als we worden dichtgegooid zou dat heel erg zijn, want we hebben al genoeg kantineomzet gemist de afgelopen jaren."