Podcast Feyenoord: Hoe Slot zorgt voor een happy family met een fitte Kökcü en waarom de gemeente niet uit Feyenoord City kan

Na de knappe prestatie in Eindhoven won Feyenoord woensdagavond zonder groots te spelen met 3-1 van Heerenveen. "Dat is wel eens anders geweest in het recente verleden", zeggen Dennis van Eersel, Ruud van Os en Frank Stout in een nieuwe Podcast Feyenoord, waarin ook wordt uitgelegd waarom de gemeente niet uit Feyenoord City kan stappen.

Geheel tegen de gewoonte in kon Dennis van Eersel ontspannen naar een wedstrijd van Feyenoord kijken. "Als je zo goed verdedigt als Feyenoord al het hele seizoen doet, ga je maar weinig wedstrijden verliezen. Dat was ook tegen Heerenveen zo. Ook na de 2-1 bleef Feyenoord druk zetten, wat resulteerde in de 3-1. Mooi."

Ruud van Os is wederom lovend over Arne Slot. "Zijn duidelijke aanpak zorgt voor een one big happy family. Dat moet je koesteren. Natuurlijk komt er nog een zeperd, maar voorlopig heeft Slot het gewoon heel goed voor elkaar. Daarom is het zo schrijnend om nu die Disney-docu te zien. Ik snap wel waarom er veel supporters helemaal niet hierop zitten te wachten."

Positief over Kökcü

Na afloop was Slot positief over Orkun Kökcü. Ook in de podcast wordt positief over het Turkse talent gesproken. Van Eersel: "Als je hem gaat beoordelen als veelscorende middenvelder met regelmatig een assist zal je regelmatig heel kritisch op hem zijn. Want dat gaat hij nooit worden. Maar als hij iets meer teruggetrokken speelt als spelverdeler, de man van de voor-assist, is hij wél enorm belangrijk."

Van Os gaat met hem mee en is ook positief. Toch plaatst hij ook twee kanttekeningen. "Wat ik jammer vind, is dat hij achter zoveel spelhervattingen staat. Zelden levert hij een assist. In aflevering 4 van de Disney docu komen de mannen het veld op bij Wolfsberger. Je ziet gewoon dat Kökcü te dik was. Hij had de grootste broek aan, want anders paste zijn kont er niet in. Dat is nu helemaal anders."

Ook wordt stilgestaan bij de deadline van de gemeente voor Feyenoord City. Deze uitspraak wordt waarschijnlijk verschoven naar januari, misschien wel begin februari. Volgens Van Os is de gemeente in een positie gekomen waarin het niet meer terug kan. "Ze hebben de grond gekocht en geven die uit in erfpacht. Daaromheen hebben investeerders ook grond gekocht, omdat ze weten dat er een stadion komt. Als het niet doorgaat, zou dat tot claims kunnen leiden en zou het de gemeente zomaar eens 100 miljoen euro kunnen kosten."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl