Het stoffelijk overschot lag in een brandgang | Foto: Archief

De 23-jarige man uit Barendrecht, die vorige week dood werd gevonden in Vlissingen, is doodgeschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De Barendrechter werd op 17 september vroeg in de ochtend aangetroffen in een brandgang. Een Team Grootschalige Opsporing heeft de zaak in onderzoek. Bij de politie zijn tot nu toe een tiental tips binnengekomen.