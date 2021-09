Ex-douanier opnieuw opgepakt voor hulp aan drugscriminelen

De Rijksrecherche heeft een voormalig douanier uit Barendrecht opnieuw aangehouden op verdenking van corruptie. Eerder was hij al veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor onder meer het schenden van zijn ambtsgeheim, witwassen en valsheid in geschrifte.

Tijdens het onderzoek in de eerdere zaak was bij de Barendrechter (27) een telefoon gevonden, waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd. De berichten konden eerst niet door de politie worden gelezen, maar zijn onlangs ontcijferd. Uit de boodschappen kwam naar voren dat de douanier nog meer gegevens over zaken als douanecontroles doorgaf aan criminelen.

De ex-douanier mag het volgende proces tegen hem in vrijheid afwachten.

Drugsbendes willen graag weten welke containers worden gecontroleerd en op welk terrein een bepaalde container staat. Daarvoor zijn ze afhankelijk van informatie van binnenuit. Dat maakt douaniers gevoelig voor omkoping.