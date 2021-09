Podcast Sparta: 'Rob Baan moet in het bestuur als klankbord van Van Stee'

Aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle worden niet heel veel woorden vuil gemaakt. Volgens Anton Slotboom was het de slechtste wedstrijd van het seizoen, Ruud van Os nuanceert het. En hij heeft de perfecte kandidaat om voetbalverstand in het bestuur te krijgen: Rob Baan.

"De ondergrens is aangetikt. Wat was dit slecht", fulmineert Anton Slotboom, die z'n supportershart liet spreken. "Maar Sparta verliest onder Fraser niet. Knokken lukt wel."

Ruud van Os hoort het lachend aan. Hij vond de 1-1 ook weer niet zó slecht. "Ik vond het vooral ontzettend saai. Ik verveelde mij de pleuris. Na 90 minuten ben je echt blij dat het was afgelopen."

Klankbord Baan

Een Spartaan van de Week kiezen viel niet mee. Misschien dan toch Michael Heylen. Toch oppert Van Os een andere interessante naam: Rob Baan. "Sinds het overlijden van Pim Verbeek hebben wij geen voetbalverstand in het bestuur. Daarvoor hadden we Leo Beenhakker. Maar wie is nu het klankbord van Henk van Stee? Niemand. In FC Rijnmond toont hij aan alles nog heel scherp te zien en hij heeft niet meer de ambitie om een vaste functie te bekleden binnen het voetbal. Een ideaal bestuurslid voor Sparta dus."

Ook wordt er vooruit gekeken naar Sparta-Cambuur, zondag om 12.15 uur. "Een verschrikkelijke tijd. En het is hoog nodig dat er nu eindelijk eens wordt gewonnen van een laagvlieger, na de wedstrijden tegen Heracles, Go Ahead Eagles, NEC en PEC Zwolle."

