Van een psychose naar een leven op de planken: hoe productiehuis Flow jongeren op Zuid een toekomst geeft

Drie kamerplanten staan in het midden van de kamer, gehaald om wat meer sfeer te brengen. Het is lunchtijd, kibbeling is gehaald en aan de bar wordt er gegeten en hard gelachen om de gemaakte grappen. Burgemeester Aboutaleb kwam langs om het pand officieel te openen.

Hard lachen doen de mensen van Flow vaak, maar er wordt ook hard gewerkt: per jaar organiseert Flow veertig theatervoorstellingen en twee festivals. Dit doen ze met een crew van twintig man waar iedereen een dubbelrol vervult, zakelijk en creatief. Y.M.P. legt uit: “Ik ben naast artistiek directeur ook een maker. Mede-directeur Bigjayzus is componist en onze officemanager is een rapper. Zo leert elke maker ook de zakelijke aspecten van het leven.”

YMP | Foto: Tenny Tenzer

Y.M.P. vertelt dat hij zichzelf niet terugzag in de culturele sector en op belangrijke posities in de maatschappij. “We hadden geen invloed op belangrijke beslissingen.” Met Flow wilde hij zorgen voor een tegengeluid met makers waarin hij zich herkende. De mensen met een migratieachtergrond die de verhalen vertellen van de straat. “Om ze bij elkaar te brengen ben ik productiehuis Flow begonnen.”

1988 Geboren in het Van Dam-Ziekenhuis 2000 Thorbecke lyceum 2011-2013 Vastgezeten 2014 Start FLOW later een Productiehuis 2018 Eerste editie 'Get Loose Festival' in Afrikaanderpark 2018 Voorstelling 'Alleen staan de vaders' in première in Theater Zuidplein 2020 'To Be', optreden met Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen 2021 Opening FlOW productiehuis

Eerste voorstelling

Een van die makers is Jayclyne, een jongen met een brede glimlach die 'Smalla' wordt genoemd door zijn lengte. Y.M.P. is bijna een kop groter. Binnenkort gaat zijn eerste voorstelling in première in Theater Zuidplein: Psychozer, een verhaal waarin hij openlijk vertelt over de tijd in zijn leven dat hij belandde in een psychose. Stress, drugsgebruik en schuldenproblematiek waren de aanjagers voor hem. “Het dieptepunt was dat ik met kleren en al in de grachten van Den Bosch aan het zwemmen was en bijna verdronk.”

Na opname en behandeling kwam Jayclyne bij Flow terecht waar hij begon als officemedewerker. In het begin praatte hij niet veel over zijn verleden, maar kroop meer uit zijn schulp toen hij collega’s beter leerde kennen. “Toen ik mijn verhaal deelde, merkte ik dat veel mensen kampen met mentale problemen, maar niemand erover praat. Daarom wil ik dit aankaarten in een voorstelling.”

Jayclyne oefent voor zijn optreden | Foto: Tenny Tenzer

Door Flow heeft Jayclyne weer houvast in zijn leven. Hij zegt dat Psychozer het begin is van zijn nieuwe carrière, hierna wil hij zich gaan ontwikkelen als theatermaker. “Ik wil nooit meer ervaren wat ik heb ervaren. Ik wil niet meer zo diep zinken als ik deed in de grachten van Den Bosch.”

Ervaringsdeskundige

Volgens Y.M.P. brandt er iets in Jayclyne wat eruit moet. “Hij heeft geen theater of muzikale achtergrond, maar kan wel het verhaal op een rauwe en pure manier vertellen. Dat hij hierover durft te vertellen, betekent dat hij heeft gewonnen in het leven.”

Het vertellen van verhalen door makers die ook ervaringsdeskundigen zijn, is uniek aan productiehuis Flow. "Wij maken verhalen over de doelgroep met de doelgroep, daarom zitten onze zalen vol", zegt Y.M.P. “Over tien jaar zijn we tien keer zo groot. Ik hoop dat we dan uit dit pand zijn gegroeid en een fysiek theater hebben op Zuid."